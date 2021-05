Una vintena de projectes per participar en el Millonario Master Minds

Andorra la VellaEl Niu, el viver d'empreses d'Andorra Telecom, ha tancat el període per què 'start-ups' del país puguin presentar els seus projectes per participar en la cimera internacional d'educació financera, Millonario Master Minds, que se celebrarà els propers 17 i 18 de juliol a l'hotel Hilton de Barcelona. Segons informen des d'Andorra Telecom, en total s'han presentat una vintena de projectes i els seleccionats es presentaran el proper mes de juny. Cal recordar que durant la presentació de la iniciativa, van comentar que només hi podrien participar dos o tres projectes.

Els responsables del Niu d'Andorra Telecom, Miquel Gouarré i Marta Ambor, han valorat molt positivament aquesta xifra, que posa de manifest la rellevància i l'oportunitat que pels emprenedors representa aquesta cimera de negoci. A partir d'ara, un comitè format per professionals independents de l'àmbit de l'emprenedoria, de la incubadora i de l'operadora, iniciarà el procés d'avaluació i selecció dels projectes presentats, el qual es divideix en tres fases. Una primera d'anàlisi, que realitzaran integrants de l'equip del Niu d'Andorra Telecom i de l'operadora; una segona d'avaluació financera, i un darrer filtre de selecció en què hi participaran l'equip del Niu i de la mateixa organització del Millonario Master Minds.

Gouarré ha recordat que "tenir accés a participar en aquesta cimera és una gran oportunitat per les 'start-ups' donat que podran explicar els seus projectes de negoci o idees davant un panell d'inversors, i experts de prestigi internacional". A més, ha explicat que tots els projectes presentats quedaran vinculats al Niu, i els que finalment no siguin seleccionats per participar en la cimera de negoci Millonario Master Minds, podran preparar-se en la incubadora per participar en altres esdeveniments de recerca de finançament, així com comptar amb l'equip de mentors i d'acompanyament que proporciona el Niu.

Per la seva banda, Ambor ha confirmat que tots els projectes que han rebut per participar en el Millonario Master Minds, compleixen amb el requeriment de ser tecnològics, i ara el comitè avaluarà altres aspectes per seleccionar els projectes més idonis i alineats amb les exigències de la cimera de negoci internacional.