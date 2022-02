El món editorial reclama més facilitats en la logística i els tràmits duaners

Andorra la VellaEl món editorial andorrà viu actualment un bon estat de salut. A mis de les editorials històriques, els darrers anys han aparegut nous projectes que engresquen els autors i posen a la venda noves obres que atrauen el públic. Una d'elles és Anem Editors, que el 2017 va començar una etapa prolífica de publicacions per tal de fer créixer el seu catàleg, i manté la mitjana d'una desena d'obres noves l'any.

En una entrevista concedida al programa 'A l'Alça', el seu editor, Oliver Vergés, ha explicat que, malgrat l'activa publicació de noves obres, les editorials andorranes es troben amb "diverses complicacions al voltant de qüestions frontereres, i és bastant difícil, amb Andorra fora de la Unió Europea i sense l'acord d'associació, pujar i baixar llibres". En aquest sentit, també ha posat un altre exemple: "si una llibreria de fora vol tenir llibres andorrans, si aquestes no passen per un distribuïdor, si les vol distribuir l'editor mateix doncs té diversos problemes perquè aquestes llibreries han de dur una comptabilitat paral·lela, al ser Andorra un país tercer que no té cap vincle amb la Unió Europea". Això ha fet que moltes editorials andorranes optin per fer tot el procés de publicació fora del país, i fins i tot, tenir una segona oficina a Catalunya. Tot plegat, una dificultat afegida en un sector on resulta molt difícil competir amb les grans corporacions. Per aquest motiu, recentment representants del món editorial s'ha reunit amb el Govern per abordar aquesta situació i demanar facilitats en la logística duanera de les obres, per tal de tenir més presència a l'estranger.

Fins fa poc, les editorials andorranes s'enfocaven en un mercat eminentment nacional, però la bona qualitat de les obres i la voluntat de fer créixer el sector, les ha empès a buscar un públic més internacional. Vergés ha assegurat que és un repte fer-se un lloc al mercat, perquè "ja estem veient en les estadístiques dels últims anys, cada vegada són menys. Cada cop menys gent llegeix i, per tant, menys gent compra llibres. Sí que és veritat que, en relació amb els grans grups i les petites editorials, penso que hi ha una diferència amb el tractament del llibre o el tipus de projecte. Les grans editorials parteixen de la idea d'un funcionament de novetats molt important i anar publicant un gran gruix de llibres de grans noms que fan tirades bestials que arribin a les llibreries i que quan hi vagis et trobis una quantitat ingent d'un llibre concret, i sobretot aquest sistema de novetats que fa que en tres mesos algun llibre que hagi sortit gairebé estigui caducat i sobretot una presència molt gran als mitjans de comunicació, i aquesta és l'estratègia dels grans grups, i què podem aportar les petites editorials? Doncs ho enfoquem des d'una perspectiva diferent, nosaltres pensem que fem un producte més artesanal, cuidem molt més l'edició, treballem amb l'autor el projecte de manera més cuidada, i al final aportem l'element diferencial; no fer un producte tan massiu, però sí que trobem la nostra parcel·la en un mercat on el lector també és exigent i vol un producte molt més cuidat".