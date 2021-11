My Pyri: un model d'èxit per a la fidelització de clients

Andorra la VellaFa un any, la clàssica targeta client de fidelització dels Grans Magatzems Pyrénées va fer el salt a la modernitat i es va convertir en l'aplicació mòbil My Piry. Des d'aleshores, el nombre de persones que s'han sumat al programa d'avantatges exclusius del Grup Pyrénées s'ha duplicat i ha suposat una millora de la relació entre el client i la companyia.

Aquest cap de setmana, Pyrénées Andorra ha celebrat un any d'ençà que van presentar l'app My Pyri, i des del Grup en fan un balanç molt positiu: "Més de la meitat dels clients que consumeixen habitualment als Grans Magatzems Pyrénées són clients My Pyri, el que demostra un alt nivell de fidelització", asseguren. I és que de mitjana, la companyia llença dues campanyes promocionals al mes -com el 3x2 d'alimentació, els Beauty Days o La Setmana del Nòrdic- i envia més de 40 cupons especials als clients My Pyri que els permeten gaudir de descomptes i promocions personalitzades segons els seus gustos i necessitats. Des del Grup Pyrénées, a més, recorden que "qualsevol persona que es descarrega l'app al mòbil i es registra a My Pyri, pot gaudir d'un 10% de descompte en els espais de restauració dels Grans Magatzems Pyrénées, a més d'acumular saldo a la 'targeta virtual' per cada compra que fa, que després es converteix en 'cashback' en les pròximes compres".

Mirant enrere, la companyia considera que el canvi a la plataforma virtual ha suposat també un estalvi en l'economia de costos, ja que "permet estalviar tot el plàstic que es generava fent les targetes, remetent i repartint els cupons de paper que s'havien d'imprimir". En aquest sentit, conclouen que el primer any de My Pyri ha servit per "crear una marca pròpia" i preveuen seguir creixent en nombre de clients de cara al pròxim any.