Grans Magatzems Pyrénées està d'aniversari i ho vol celebrar amb tu

Andorra la VellaEl Grup Pyrénées celebra des d'aquest divendres el primer aniversari del seu programa de fidelització My Pyri. A partir de les 16.00 h, els Grans Magatzems Pyrénées conviden els seus clients a passar-se per l'espai La Rotonda (al centre de la planta baixa, just a l'entrada de la Fnac) per gaudir de la música en directe de la DJ Mari Baz, i els còctels personalitzats My Pyri, creats expressament per a l'ocasió per Aitor Estela, de la reconeguda cocteleria Atelier d'Andorra la Vella.

La celebració, que s'allargarà des d'aquest divendres i fins al diumenge 21, també compta amb diversos premis diaris per a tots aquells que s'apropin a La Rotonda a commemorar el primer any de My Pyri. Cada dia, de 16.00 a 20.00 h, tots els assistents podran participar en una ruleta digital a través de l'app My Pyri i guanyar fins a onze premis diaris.

Per amenitzar la vetllada, també hi ha instal·lat un fotomaton, on podràs fer-te fotos divertides amb els teus acompanyants, i com a novetat especial, el Grup Pyrénées ha dissenyat un holograma en 3D que lluirà a La Rotonda. Serà la primera vegada al país que un espai comercial compti amb una iniciativa publicitària d'aquestes característiques, que ja fan servir grans marques com Nike i Adidas en els seus esdeveniments especials.