Del negoci informàtic a l'hostaleria de luxe a Andorra

Andorra la VellaDesprés d'una carrera dedicada a la tecnologia —a través de l'empresa de serveis informàtics Compuspar—, l'empresari Jordi Serras ha fet el salt a la inversió hotelera, sector en el qual està posant tota la carn a la graella amb l'obertura del Serras Andorra Luxury el Tarter. Després d'una inversió de més de quatre milions d'euros en la remodelació íntegra de l'edifici i la construcció d'un spa, l'hotel pretén ser “l'hotel insígnia per al turisme de luxe a Andorra”, així ho ha assegurat Antonio Bignone, director general i cofundador de Serras Collection.

Serras Andorra, que és definit com un “Luxury Boutique Resort & Spa”, té un total de 57 habitacions, totes elles premium. A més, compta amb spa, sala de cinema, gimnàs, Kids Club, espais per a esdeveniments i reunions, terrassa, dues pistes d'esquí i una proposta gastronòmica de la mà de Marc Gascons —xef premiat amb una estrella Michelin—.

Tot va començar després de vendre Compuspar en 2011: en 2015 va inaugurar l'Hotel Serras Barcelona i recentment ha obert a Andorra el seu segon establiment. I ha creat la marca Serras Collection, al costat dels seus socis Antonio Bignone i Ona Matas. La idea és continuar expandint la seva cartera d'hotels boutique de cinc estrelles amb el focus posat en el mercat espanyol.

Segons ha revelat l'empresari a The New Barcelona Post, pretén créixer a Madrid, Sevilla, Mallorca i Barcelona. En concret, estimen que obriran quatre nous hotels en els pròxims cinc anys amb una inversió entre els 15 i els 20 milions d'euros. Encara que actualment posseeixen un hotel en propietat —el de Barcelona— aposten per un model d'expansió sota contractes de gestió o lloguer.