Tenir o no tenir vehicle elèctric? Aquesta és la qüestió

Andorra la VellaQue la mobilitat elèctrica és el futur de l'automoció, no n'hi ha cap dubte, però malgrat que la majoria de nosaltres som conscients d'això, encara estem esperant el moment oportú per adquirir un vehicle elèctric. Que si m'espero que les bateries durin més, que si l'autonomia encara és poca, que no sé com instal·lar un carregador a casa... són alguns dels dubtes més freqüents entre els possibles compradors, però els darrers avenços tecnològics en el sector automobilístic han demostrat que la majoria d'aquests 'hàndicaps' s'han superat.

El Pla Engega, vigent durant aquests dies fins a esgotar el finançament, facilita passar-te a la mobilitat sostenible amb la compra d'un vehicle elèctric. A Pyrénées Motors , concessionari adherit al pla d'ajudes, disposen d'una vintena de vehicles d'aquest tipus, en estoc, per emportar-te'l de manera immediata. Els cotxes, motos i furgonetes sostenibles que s'adquireixin a través del Pla Engega a Pyrénées Motors , tindran ajudes de fins a 14.000 euros de descompte. I no de qualsevol marca, podràs trobar vehicles prèmium i mobilitat sostenible de Land Rover, Jaguar, Mercedes-Benz, BMW, Vespa, etc.

I perquè no facis com el príncep Hamlet a l'obra de Shakespeare, volem remarcar alguns dels avantatges d'adquirir un vehicle elèctric, per evitar que dubtis d'una qüestió tan clara com aquesta:

Estalvi de combustible

Es tracta segurament, i ateses les circumstàncies actuals, d'un dels avantatges més grans que tenen els elèctrics davant de qualsevol altre vehicle de gasolina, ja que el preu de l'electricitat, encara que també és elevat, és força inferior al del combustible, que durant aquest any ha arribat a assolir el seu rècord històric.

Respecte del medi ambient

Tot i que la fabricació d'un vehicle elèctric contamina al mateix nivell que el d'un vehicle convencional, no hi ha dubte que, a l'hora de posar-lo en marxa i circular -especialment per la ciutat- reduïm a gairebé zero la nostra petjada de carboni i contribuïm a crear un món amb menys gasos d'efecte hivernacle.

Manteniment

S'ha demostrat que un vehicle elèctric necessita molt menys manteniment que un de combustió, i a llarg termini, això ens permetrà estalviar diners. Els motors elèctrics són "mecànicament" més senzills que els de combustió. Tenen menys peces mòbils que es puguin avariar i que, per tant, ens facin anar al taller amb el cost que això suposa. A més, els períodes de manteniment estan més allunyats en el temps els uns dels altres, ja que, per exemple, no cal canviar els filtres o l'oli. Per altra banda, els motors elèctrics solen ser molt fiables.

Autonomia

Lluny han quedat els primers models que van sortir al mercat que tenien poca autonomia. Avui en dia es poden fer viatges de llarg recorregut amb un vehicle elèctric i les ciutats estan apostant, cada vegada més, per la instal·lació de punts de càrrega al carrer.