Impuls a la mobilitat sostenible amb els descomptes del Pla Engega

Andorra la VellaEl Pla Engega ja s'ha posat en marxa amb l'objectiu de potenciar la mobilitat sostenible i ampliar el parc automobilístic de vehicles elèctrics. A causa dels problemes logístics que ha generat la pandèmia, no sempre es pot trobar el cotxe que un voldria i encarregar-lo suposa mesos d'espera, però hi ha concessionaris al país, com el de Pyrénées Motors , que disposen d'una vintena de vehicles sostenibles en estoc per adquirir de manera immediata.

Els cotxes, motos i furgonetes sostenibles que s'adquireixin a través del Pla Engega a Pyrénées Motors , tindran ajudes de fins a 14.000 euros de descompte. I no de qualsevol marca, podràs trobar vehicles prèmium i mobilitat sostenible de Land Rover, Jaguar, Mercedes-Benz, BMW, Vespa, etc. El Govern va obrir el passat 30 de març la convocatòria per a l'Engega 2022 i finalitzarà el 15 de novembre del 2022 o una vegada s'esgoti la partida econòmica assignada. Enguany la dotació econòmica total ascendeix als 800.000 euros.

Si estàs interessat en la compra d'un vehicle de mobilitat sostenible, pots acudir a l'espai de Pyrénées Motors o consular a través de la web les possibilitats disponibles en estoc. Totes elles són una aposta per la mobilitat elèctrica, l'eficiència energètica i la seguretat del parc automobilístic, que es comparteix des de Pyrénées Motors com a concessionari adherit al Pla Engega. Per sol·licitar els ajuts, la demanda ha de ser presentada pel punt de venda prèviament adherit al programa, com és el cas de Pyrénées Motors , o per la persona que sol·licita l'ajut, i s'ha de formalitzar mitjançant els impresos oficials del Govern. El document ha d'estar degudament omplert, signat i acompanyat dels documents prèviament requerits abans de ser lliurat al Servei de Tràmits.