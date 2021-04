Nova llei perquè els bancs tinguin "un coixí" en cas de dificultats

Andorra la VellaEl Consell General ha aprovat la llei de recuperació i de resolució d'entitats bancàries i d'empreses d'inversió, un text que tal com ha posat en relleu el ministre de Finances, Eric Jover, ha de donar "estabilitat al sistema financer" ja que ha de fer que les entitats bancàries siguin més "resilients", i que en cas de dificultats "tinguin un coixí suficient". El text ha comptat amb el vots a favor de la majoria, la consellera general no adscrita Carine Montaner i els consellers del PS, i l'abstenció de Tercervia+UL+Independents.

El grup parlamentari socialdemòcrata havia presentat un vot particular en relació a una disposició addicional del text, ja que no marca un termini "clar" sobre els fons mínims que han de disposar les entitats bancàries, tal com ha posat en relleu el president del grup parlamentari socialdemòctata, Pere López, que ha "emplaçat" la majoria a "redactar millor" aquest apartat. El vot particular ha estat rebutjat amb vuit vots a favor (PS i Montaner), 16 en contra i tres abstencions de Terceravia. Jover ha exposat que si no s'ha fixat aquesta data és perquè es buscava "un equilibri" entre el fet que les entitats es vagin nodrint d'aquest coixí necessari en cas de resolució i que tinguin el temps suficient per aconseguir-lo.

En el debat del text el ministre ha subratllat que la llei serveix perquè les entitats disposin d'aquests coixins suficients i al seu torn des de la majoria el conseller demòcrata David Montané ha destacat algunes novetats entre les quals, que les entitats hauran de disposar de plans de recuperació que hauran de dimensionar, o que sigui una llei no només aplicable a les entitats bancàries.

El president de Tercervia, Josep Pintat, ha destacat que en aquest text "no s'ha fet un treball curós" i ha posat com a exemple que des de la majoria es van presentar 46 esmenes que no van ser "capaços" d'explicar.