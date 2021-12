Onalabs, l''startup' guanyadora del programa Richi Entrepreneurs, obre una via d'inversió d'un milió d'euros

Andorra la VellaOnalabs Inno-Hub, 'startup' biotecnològica dedicada al desenvolupament de dispositius mèdics i esportius no invasius per al monitoratge de paràmetres bioquímics, ha iniciat una via d'inversió d'un milió d'euros a la plataforma 'Capital Cell', dels quals ja té un 50% compromesos.

Onalabs, que el passat mes de novembre va ser escollit per Andorra Recerca i Innovació i Richi Entrepreneurs com a millor projecte en l'edició 2021, pretén captar inversió de pes del sector dirigida a continuar el desenvolupament dels dispositius que té en marxa i la seva comercialització, en una ronda oberta a 'Capital Cell' que estarà disponible fins al 31 de desembre. Fins ara, l''startup' ha aixecat 1,2 milions de fons competitius.

La proposta de valor d'Onalabs està protegida per diverses patents i ha estat reconeguda amb el segell d'excel·lència atorgat per la Comissió Europea. Aquests actius, juntament amb la projecció de creixement, estimen un multiplicador previst per la companyia fins a situar-se en X16 el 2026, ja sigui per la venda de l'empresa per uns 126 milions d'euros o per la seva sortida als mercats cotitzats, com ara Euronext o Nasdaq, a través d'una IPO.

Onalabs, creada per Elisabet Del Valle i Xavi Muñoz, CEO i conseller científic, respectivament, està centrada en el desenvolupament de tres dispositius digitals, basats en bioenginyeria sensórica, que converteixen la pell en una plataforma de dades: HAD10, L10 i Diabetis. Els dos primers es troben en la fase final de validació en centres de reconegut prestigi, com l'Hospital Germans Trias i Pujol (HAD10) i el CAR de Sant Cugat del Vallès i l'INEFC (L10), mentre que el tercer dispositiu, Diabetis, es troba en fase de laboratori.

L'HAD10 està dirigit al seguiment en remot de les constants vitals de pacients crònics complexos hospitalitzats en el seu domicili, mentre que L10 està orientat a conèixer el rendiment i l'estat físic dels esportistes a través del monitoratge del nivell de lactat en la suor. Aquests 'wearables' actuen com a microlaboratoris capaços de traduir el llenguatge de la bioquímica en dades de qualitat.

La innovació proporciona informació de manera continuada i en temps real sobre paràmetres físics, com ara temperatura corporal, freqüència cardíaca i respiratòria, saturació d'oxigen, tensió arterial o moviments bruscos que poden indicar possibles caigudes; i també dades bioquímiques, com el mesurament de la glucosa i el lactat a través de la suor. Els dispositius envien aquestes dades al professional sanitari de referència de l'usuari per a la seva valoració. Alhora, també creen alertes davant els canvis en els paràmetres, afavorint la intervenció immediata del metge o bé facilitant la seva actuació per a la prevenció o predicció de certes malalties.