Premi a una 'startup' sobre el monitoratge de la salut a través de la suor

Andorra la VellaOnalabs, un projecte que es dedica a fer 'wearables' mèdics per monitorar la salut a temps real, de manera contínua, remota i intel·ligent gràcies a la tecnologia patentada que permet convertir la suor en un biofluïd intel·ligent i la pell en una plataforma de dades, ha estat seleccionada aquest dijous com l''startup' guanyadora del programa per a emprenedors a Boston nascut fruit de l'acord de col·laboració entre la Richi Childhood Cancer Foundation i Andorra Recerca i Innovació (ARI).

Aquesta nova generació de 'wearables', per tant, permetrà un canvi de paradigma en diferents sectors tant de la salut, per la cura de les persones grans i amb patologies cròniques que podran ser monitorades a casa des de l'hospital, com l'esportiu, ja que també permetrà una millora en l'accés de dades de l'atleta a temps real amb un alt impacte en l'entrenament i el rendiment esportiu.

En aquest sentit, tal com ha assenyalat el secretari d'Estat de Diversificació Econòmica i Innovació, Marc Galabert, "el sector de la biotecnologia està en auge, i des d'Andorra hi apostem. El fet de poder tenir oportunitats internacionals d'aquest prestigi ens referma en què l'aposta d'innovació en aquests sectors, feta a través d'aquests reptes internacionals, és un pas més en la bona direcció". Quant al projecte guanyador, ha posat en relleu que aquesta tecnologia permet treballar en l'àmbit clínic, però també contribueix a mesurar "tots aquells components que poden afectar més a competicions esportives o entrenaments".

De fet, l'objectiu del programa per a emprenedors a Boston és promoure el desenvolupament de projectes innovadors que aportin solucions que contribueixin a la millora de la qualitat de vida de les persones i amb un impacte tan internacional com al Principat. Amb aquest reconeixement, l''startup' guanyadora podrà fer participar fins a dos membres del seu equip, durant el proper mes de desembre, en un programa de prestigi internacional amb altres emprenedors en innovació en salut d'arreu del món a través de l'ecosistema de Boston. El premi, per tant, permetrà donar impuls a l'empresa i enfortir el projecte de manera que pugui traduir-se en un impacte posterior en la seva implementació a Andorra.

Precisament, des del vessant andorrà, Galabert ha asseverat que, "tenint en compte que aquest és encara un sector de creixement en el nostre país", ara comença "tota aquesta part de disseny del que podria ser aquesta implementació de la mà de l'ARI com a 'living lab' per tal que l'empresa pugui mostrar els seus productes també des d'Andorra". El secretari d'Estat, a més, ha afegit que "era important que les empreses participessin i el projecte guanyador tingués una part que es pogués vincular al país, i que el retorn per a l'economia andorrana hi pogués ser d'una manera o una altra".

En representació de la Richi Foundation, Pau Gimeno ha recordat que "som una de les fundacions de càncer infantil dels Estats Units que tenim una forma disruptiva de finançar la nostra missió, què és a través del desenvolupament d'iniciatives dirigides a la societat en general que ens permeten aportar valor en verticals com la cultura, l'educació i l'emprenedoria".

La idea de tot plegat, segons ha explicat, "és que quan l''startup' surti del programa sigui una 'startup' internacional i que aprengui tota una sèrie d''skills' i conceptes fonamentals perquè sigui un model de negoci escalable i d'alt impacte, que resolgui una necessitat global de salut i que sigui capaç de reforçar l'impacte que genera sobre el seu ecosistema propi". Per concloure, Gimeno ha afirmat que Onalabs "aportarà molt de valor a l'ecosistema de la salut i l'esport d'Andorra", per la qual cosa "hem pensat que era la més preparada per participar en el programa".