Ordino prepara el segon pressupost participatiu amb una dotació de 50.000 euros

Andorra la VellaEl comú d'Ordino ha aprovat la segona edició del pressupost participatiu, que donarà el tret de sortida el 15 de març amb la finalitat que la ciutadania enviï les seves diferents propostes. Els residents a la parròquia majors de 18 anys podran participar en aquest procés obert i democràtic amb l'aportació d'idees i la posterior votació dels projectes seleccionats. El termini d'entrada de projectes s'allargarà cinc setmanes, fins al 19 d'abril, i els interessats hauran d'omplir el formulari publicat al web www.ordino.ad amb la seva proposta. A la mateixa adreça, es troben les bases de la convocatòria, on s'indica la possibilitat d'atendre aquelles persones que per diversos motius no puguin fer l'enviament electrònic de la seva proposta.

Es donarà prioritat a les iniciatives sostenibles que siguin d'interès general per al conjunt de la ciutadania per un import de 50.000 euros. La preselecció de les propostes que compleixin els criteris demanats anirà a càrrec d'un comitè tècnic, que les farà públiques el 21 de juny i quedaran exposades per la votació popular fins al 21 de juliol. L'objectiu és donar veu al conjunt de la ciutadania per saber quines necessitats o demandes reals hi ha entre la població. Les propostes poden ser de qualsevol àmbit sempre que siguin viables i no excedeixin el pressupost destinat. El comú ha previst l'execució del pressupost participatiu per al 2022.

La primera edició del pressupost participatiu es va posar en marxa el desembre de 2020 i es va tancar el 2021 amb dos projectes guanyadors, un festival de dansa i cultura popular, que es va fer el mes d'octubre per un import de 40.000 euros, i la instal·lació d'una màquina de reciclatge invers que va entrar en funcionament la setmana passada a l'aparcament Prat de Call amb un tiquet de 0,10 euros per cada envàs reciclat, amb un pressupost de 10.000 euros.