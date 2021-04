El parc immobiliari postpandèmia: un pis a Andorra costa el mateix que a un barri dels afores de Barcelona

Andorra la VellaLes grues, ben presents a l''skyline' d'Andorra, fa mesos que tornen a girar. I és que el mercat immobiliari va ser dels primers a deixar enrere la situació de restriccions provocada per la pandèmia per tornar a l'activitat. Les dades aportades aquesta setmana pel departament d'Estadística indiquen que en els tres primers mesos d'aquest 2021 el mercat immobiliari ha agafat embranzida. Tots els indicadors mostren increments: del 55% en el nombre de transaccions immobiliàries respecte del primer trimestre de l'any anterior, del 24% de bens immobles transmesos, de l'11% del valor dels béns immobles transmesos... un increment de l'activitat que s'ha traduït en un encariment del 13,5% dels preus dels habitatges en aquests tres primers mesos de l'any.

El preu del metre quadrat dels pisos se situa a 2.650 euros a Andorra, segons Estadística. Molt per sota de la xifra sobre el Principat que difonen diferents portals immobiliaris espanyols de referència com arkadia, que el fixa en 3.650 euros a l'abril del 2021, o d'Habitaclia, 3.700 euros el metre quadrat, al març.

En qualsevol cas, el preu que es paga a Andorra per un pis s'assimila al de Barcelona i queda molt per sobre de la mitjana de Catalunya, que és de 1.880 euros, a 21 d'abril de 2021. I més per sobre encara de la mitjana de preu de l'habitatge a Espanya, que era de 1.330 euros a final de l'any passat, amb les darreres xifres actualitzades.

De fet, comprar-se un pis a Andorra requereix la mateixa inversió per metre quadrat que comprar-lo en algun barri de la perifèria (o no tant) barcelonina. Segons el departament d'Estadística de la capital catalana, en el primer trimestre de 2021, els preus del sòl dels districtes d'Horta Guinardó, Sant Andreu o Nou Barris se situa entre els 2.500 i els 3.000 euros el metre quadrat. En una altra escala, d'entre 3.500 i 5.000, se situen els preus de l'Eixample (4.400), Gràcia (4.100) o les Corts (4.900). El districte més car de Barcelona és Sarrià Sant Gervasi, on el metre quadrat val 5.240 euros.