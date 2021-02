Partida d'1,6 milions d'euros el 2021 per al foment de l'ocupació

Andorra la VellaEl ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, ha confirmat que de cara al 2021 es preveu destinar 1,6 milions d'euros en els programes de foment de l'ocupació en el sector públic i privat. Això, segons ha assegurat Gallardo, "representa un augment respecte al 2020". El ministre ha fet l'anunci després de la reunió telemàtica que ha tingut amb els representants del Consell Social i Econòmic, per fer balanç de la gestió del 2020 i donar detalls de les accions que es volen engegar el pròxim semestre de l'any.

Segons ha detallat Gallardo, "durant la reunió s'han avançat les característiques que tindran els dos programes, que mantindran una continuïtat respecte a l'any passat, amb alguna especificitat en franges d'edat concretes". Des del ministeri s'espera que les mesures es puguin posar en marxar durant les pròximes setmanes, "aprofitant que el pressupost ha estat aprovat i ha estat activat des de principis d'any". Val a dir que durant el 2020 i gràcies a aquests programes, s'han pogut contractar 183 persones en l'administració pública i 23 en el sector privat. "Enmig d'un context complicat, podem dir que hi ha hagut contractacions", ha recalcat el ministre.

La trobada també ha servit per analitzar la gestió passada, tenint en compte el desplegament de mecanismes com els ERTO, al qual s'hi han destinat 35 milions d'euros. Tal com ha explicat Gallardo, "hi ha hagut 1.500 empreses beneficiades, 10.000 treballadors aproximadament i 2.000 autònoms acollits a la mesura; unes dades importants que demostren que aquest mecanisme era absolutament necessari". En aquest sentit, el ministre no ha avançat si els ERTO s'allargaran més enllà del 30 de juny i ha recordat que s'haurà d'esperar la signatura dels coprínceps per poder implementar el projecte de llei, "que tindrà un efecte retroactiu des de l'1 de febrer".

En la reunió també s'ha posat de manifest que el segment d'edat més afectat per la crisi ha estat el que va dels 40 als 59 anys, precisament el gruix que més inscrits té al Servei d'Ocupació, on, al tancament d'any, se superaven les 1.200 persones inscrites.