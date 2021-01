Sobre la taula que els hotels puguin posar el 100% del personal en ERTO

Andorra la VellaUn cop el Consell General va aprovar aquest dijous les modificacions a la llei de mesures excepcionals i urgents per la situació d’emergència sanitària causada per la pandèmia del SARS-CoV-2 hi ha tot un seguit de novetats quant a les suspensions temporals dels contractes de treball (STCT) o les reduccions de la jornada laboral (SJL) que se’n deriven i que aquest divendres el secretari d’Estat d’Economia, Èric Bartolomé, i la directora del departament d’Ocupació i Treball, Laura Vilella, han explicat en roda de premsa. Una de les principals és que en el cas de les empreses que ja tenen treballadors acollits a alguna d’aquestes dues mesures aquest mes de gener podran prolongar-les automàticament i no caldrà que facin cap sol·licitud nova sempre i quan segueixin complint els requisits necessaris. Aquesta prolongació, a més serà retroactiva a comptar de l’1 de febrer.

En cas que ja no es compleixin els requisits que estableix el decret, hi haurà un mòdul a la web de treball que permetrà “desafectar” aquests treballadors. Si el que es vol és afegir treballadors, Vilella ha destacat que caldrà esperar que la llei surti publicada al BOPA i llavors es disposarà d’un termini de cinc dies per fer la sol·licitud a través d’un mòdul també específic de la web. Si es fa en aquest període de cinc dies serà una mesura que es considerarà retroactiva des de l’1 de febrer, si no, no tindrà aquesta retroactivitat. En aquest sentit, els diferents sectors podran anar afegint treballadors en funció del que estableixi el decret del Govern i en aquest sentit, la directora del departament d’Ocupació i Treball també ha volgut incidir en el fet que no hi ha límit per a les empreses que estan tancades i aquelles que tenen menys de deu treballadors, que poden afectar la totalitat dels seus empleats a un ERTO.

La nova norma també estableix una reducció de la carència per demanar ampliacions dels STCT o RJL. Així, es redueix el termini dels 30 dies actuals a 15 en el cas de les empreses afectades per impediments o aquelles que pertanyin a sectors específics.

Cal recordar que un dels sectors que amb més insistència ha demanat que hi hagués un canvi en el topall del 75% que establia la llei inicialment ha estat l’hoteler i Bartolomé ha reconegut que la “possibilitat” que aquest sector pugui posar el 100% del personal en ERTO està “damunt la taula i es considera de forma seriosa”, de fet, ha remarcat que “es considera de forma molt consistent”, ja que ha manifestat que a diferència d’altres sectors, l’hoteler depèn totalment de l’arribada de turistes i la situació en aquests moments és “molt complicada”.

Pel que fa a les previsions sobre quantes sol·licituds més hi podria haver després dels canvis a la llei, Bartolomé ha manifestat que no creu que hi hagi “una allau” i ha afegit que es creu que “la grandíssima majoria” d’empreses que podien acollir-se a aquestes mesures ja ho han fet. També ha reconegut que la “lògica” faria que les que actualment estan sotmeses al 75% s’acullin a un topall més alt en el cas que ho puguin fer.

Quant a la situació dels temporers, Vilella ha recordat que aquells que tenien un contracte posterior a l’1 d’octubre dels sectors de les pistes i de les botigues de lloguer s’han pogut acollir a un ERTO i que en aquests casos les prolongacions podran ser automàtiques si compleixen els requisits.