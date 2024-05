El POUP d'Ordino podria exposar-se públicament al juliol

OrdinoMaria del Mar Coma, la cònsol major d'Ordino, preveu que, amb el nou pla d'urbanisme, els propietaris puguin construir en determinades zones, però amb moltes condicions, segons ha explicat al programa 'La clau' d'RTVA. Amb el POUP anterior, els propietaris van presentar més de 200 al·legacions perquè el 80% dels terrenys quedaven en valor gairebé zero. La revisió del pla podria estar acabada en un mes i al juliol es podria fer l'exposició pública. Un cop arribi aquest punt, hi haurà un mes per presentar al·legacions. Des del comú apunten que els propietaris de terrenys tenen el dret d'edificar, però també que s'han de buscar fórmules per garantir la sostenibilitat.