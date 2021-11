Andorra la VellaAquest cap de setmana els Grans Magatzems Pyrénées celebren el primer aniversari del seu programa de fidelització, My Pyri, i han volgut remarcar aquesta data tan especial amb el disseny del primer holograma en tres dimensions que s'utilitza al país. L'ha dissenyat l'empresa francesa Holovisio, cofundada per Isaac Sikorski, especialista en aquesta tecnologia innovadora que fan servir les marques de roba més importants en els esdeveniments de presentació dels seus productes.

L'holograma dissenyat per Holovisio per al Grup Pyrénées.

Què és el que veuran les persones que passegin per la planta baixa dels Grans Magatzems Pyrénées?

El disseny que hem fet en aquesta ocasió està relacionada amb el primer aniversari de la seva aplicació My Pyri. L'holograma comença amb el nom de My Pyri i el logo de la papallona de Pyrénées que vola al voltant d'aquest nom. Després apareix un telèfon mòbil amb l'aplicació de My Pyri a la pantalla, i aquest mòbil es triplica omplint l'espai i mostrant les diferents opcions que tens a l'aplicació.

És molt difícil de dissenyar un holograma 3D?

Ho fem a través d'un software que adapta les imatges que vol el client. En aquesta ocasió, els dissenyadors gràfics han necessitat deu dies per fer l'holograma. No tenim un sistema predeterminat per dissenyar-los així que cada holograma és únic i el procés es comença des de zero segons les necessitats del client.

I això com es trasllada a la màquina perquè es vegi l'holograma?

La màquina que fem servir sembla una mena de ventilador, que té diverses plaques que reflecteixen una imatge lluminosa de manera intermitent i molt molt ràpida, tan ràpida que els teus ulls no ho perceben. Això crea un efecte de moviment que va variant segons les imatges lluminoses que es mostrin. Personalment em recorda a aquelles joguines antigues que tenien dibuixos d'un cavall en diferents posicions i quan la roda girava i miraves pel forat, semblava que el cavall s'estigués movent.

És comú en el món de la publicitat?

Les grans marques com Nike o Adidas ja ho fan servir, i amb el temps serà més comú, però encara és una molt innovador. De fet, és la primera vegada que Andorra fa servir aquesta nova tecnologia. El Grup Pyrénées ens va contactar fa unes setmanes i ens va dir que volia fer alguna cosa especial per celebrar el primer aniversari de My Pyri, i que millor que ser els primers a fer servir un recurs tan diferent.

Només es fa servir per esdeveniments així?

No, de fet un dels sectors que més el fa servir és el mèdic, ja que els resulta molt pràctic veure en tres dimensions i en la mida real pròtesis que han de col·locar en un pacient, per exemple, o per a qüestions educatives també els fa molt de servei.