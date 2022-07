El programa Andbank Trainee Program incorpora 26 joves

Escaldes-EngordanyAndbank ha donat la benvinguda als 26 joves que inicien el programa de pràctiques d'estiu emmarcat dins l'Andbank Trainee Program. D'aquests, hi haurà 15 que estaran a les oficines del país i la resta a serveis centrals en els àmbits operatiu i de serveis.

Els estudiants compartiran el seu dia a dia amb l'equip de professionals dels diferents departaments de serveis centrals i d'oficines, integrant-se al món laboral i en concret al sector bancari, alhora que reforçaran els equips de l'entitat durant el període estiuenc duent a terme tasques de suport.

Aquest programa va néixer amb l'objectiu de donar suport al talent jove i a la seva ocupabilitat a través d'integrar-se totalment dins del món laboral. Així, els joves estudiants tenen la possibilitat d'obtenir experiència pràctica on poden adquirir eines i competències professionals, completar la seva formació, treballar en equip i gestionar projectes, elements que consideren fonamentals pel seu futur laboral.

Els 26 participants han estat escollits entre gairebé més de 100 sol·licituds que el departament de recursos humans va rebre des de l'obertura del termini d'inscripció. Alguns dels requeriments per formar part del Trainee Program eren: cursar 2n any d'estudis superiors relacionats amb l'Administració d'Empreses, Economia, Enginyeria o Dret, entre d'altres, i nacionalitat andorrana o resident a Andorra. Durant les anteriors edicions, han participat més de 150 estudiants. En aquest vuitè any, Andbank continua apostant pel jove talent.