Pròrroga automàtica dels ERTOs fins al 30 d'abril

Andorra la VellaEl Govern ha aprovat aquest dimecres la pròrroga automàtica fins al 30 d’abril de les suspensions temporals del contracte de treball (STCT) i les reduccions de la jornada laboral (RJL) que hagin estat aprovades abans de l’1 d’abril. A més, es mantenen les mateixes condicions que en el reglament anterior, la qual cosa suposa que aquelles empreses que podien tenir el 100% dels treballadors en ERTO, com les del sector turístic, ho podran continuar fent.

El ministre portaveu, Eric Jover, ha explicat que ja es preveu la possibilitat que el Govern vagi aprovant pròrrogues automàtiques d’aquestes mesures laborals, i que ara s’adopta aquesta decisió tenint en compte que es mantenen les restriccions de mobilitat als països veïns i que, per tant, hi ha activitats econòmiques que tenen “dificultats”. En aquest sentit, el ministre ha manifestat que l’executiu pren aquesta mesura que, “tot i que és costosa per a les arques de l’estat”, vol ser un “suport” a les empreses del país.

Cal recordar que el 26 de febrer passat el Govern ja va aprovar un allargament de la vigència d’aquests mecanismes, fixant-los fins al 31 de març.