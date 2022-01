Pyrénées Andorra, amb Alex Rins i Estrella Galicia

Andorra la VellaQue 'Estrella Galicia 0,0' patrocini el pilot de motos Alex Rins és la millor manera de demostrar que es pot gaudir d'una bona cervesa malgrat que s'hagi de conduir. La cervesa sense alcohol era fins fa uns anys una 'rara avis' dins l'oferta cervesa de les grans marques, però a poc a poc ha anat guanyant presència a les taules. Amb l'objectiu de continuar promocionant un consum responsable i donar a conèixer l'opció '0,0' d'Estrella Galicia, des d'aquest dilluns Pyrénées Andorra compta amb un gran espai a La Rotonda -just davant de les escales de la FNAC- per promocionar aquesta beguda.

Tots aquells que s'apropin a la zona podran veure una rèplica de la moto de carreres que fa servir el pilot Alex Rins al mundial de MotoGP, que des del març de 2021 també està patrocinat per Pyrénées Andorra i duu al seu casc el nom i el logotip de la companyia. També hi ha instal·lada una gran pantalla Led (de gairebé dos metres d'alçada per quatre de llarg) on es retransmeten imatges de l'equip Suzuki, de les curses en les quals ha participat Rins, i del seu dia a dia com a corredor.

A més a més, també s'exposa el producte d'Estrella Galicia (el podeu adquirir al supermercat de Pyrénées, a la segona planta) i una pancarta on s'explica detalladament com participar en el concurs que es durà a terme i amb el qual podràs guanyar unes botes i uns guants de moto firmats pels pilots Alex Rins i Joan Mir.

Alex Rins i Joan Mir, dissabte 29 a Pyrénées Andorra

Durant tota la setmana, els clients de Pyrénées Andorra podran apropar-se a l'espai d'Estrella Galicia i si hi van dissabte a les set del vespre, també podran veure en persona els pilots Alex Rins i Joan Mir. Està previst que tots dos passin per la zona per atendre els periodistes i tots aquells aficionats que vulguin fer-se fotografies.