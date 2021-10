Alex Rins i la seva capacitat per promocionar Andorra

Andorra la VellaEl Patrocini és una de les eines que més habitualment fan servir les marques per incrementar la presència i notorietat, a través de la vinculació de la seva imatge amb un esdeveniment popular, una persona o un col·lectiu respectable. Des del març del 2021 que el pilot de MotoGP, Alex Rins, duu en el seu casc el nom i el logotip de Pyrénées Andorra. És un dels molts esportistes que cada any són patrocinats per una marca, però és la primera vegada que aquest grup empresarial aposta pel patrocini d'un corredor en el món del motociclisme. Segons ha admès el mateix Rins en una entrevista concedida al programa 'A l'Alça', la col·laboració va començar per la familiaritat que tenia amb els grans magatzems. "El fet de venir dia sí dia també a Pyrénées, a comprar al supermercat, a buscar coses d'electrònica o a mirar roba, va fer que el grup em veiés sovint per aquí i m'acabés contactant. L'oportunitat va sorgir sola, i la veritat és que estic molt agraït".

Entrevista d'A l'Alça a Àlex Rins

Més de dos milions i mig de persones segueixen per la televisió el campionat de MotoGP i la visibilitat que guanya Pyrénées patrocinant un dels seus pilots, repercuteix directament en la seva popularitat i en les seves vendes, i encara més, si el pilot que patrocina puja al podi, com ja li va passar al gran premi de la Gran Bretanya. Un patrocini també busca que l'espectador crei un vincle indivisible entre la persona i la marca, i si Alex Rins és un bon corredor i un bon company d'equip, els seus valors positius es relacionen directament amb el nom Pyrénées. Al mateix temps, també guanya el país d'on és l'empresa, perquè l'audiència, acaba buscant informació sobre ella i la situa en el mapa. "Molta gent de fora no sap on és Andorra i, per exemple, al meu equip hi ha molts japonesos que s'interessen per saber què és el Principat, i quan tenim descans, els convido al país i el gaudeixen molt. Més d'un m'ha dit que li agrada més que el Japó!".

La col·laboració d'Alex Rins amb Pyrénées Motor

Tota aquesta promoció té un preu, que pot arribar a ser milionari, i els patrocinis no només s'han de negociar amb la persona que representa la marca sinó també amb l'equip del qual forma part, per evitar un xoc d'interessos amb altres patrocinadors. Entre patrocinadors i col·laboradors, la imatge d'Alex Rins està vinculada a una desena d'empreses, entre les quals hi ha una marca de cervesa, una d'ulleres de sol, una beguda energètica, equipació motociclista i els grans magatzems Pyrénées, la darrera en entrar al seu equip i amb qui han establert una relació gairebé familiar. Si les dues parts s'entenen i comparteixen els mateixos valors, el patrocini pot convertir-se en una relació a llarg termini que genera sinergies molt positives per a totes dues parts. La de Pyrénées amb Alex Rins representa un pas més en el procés d'expansió del grup fora de les fronteres andorranes.