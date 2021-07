Quatre 'start-ups' del Niu buscaran finançament al Millonario Master Minds

La MassanaEl Niu d'Andorra Telecom ja ha seleccionat les quatre 'start-ups' que representaran el Principat en la cimera de negoci Millonario Master Minds, que tindrà lloc aquest cap de setmana, 17 i 18 de juliol, a l'hotel Hilton de Barcelona.

En l'esdeveniment hi prendran part 50 'start-ups' de les 500 que s'han presentat i, tal com ha comentat el responsable del Niu, Miquel Gouarré, el principal objectiu és que els projectes "puguin créixer de la forma més ràpida i adient possible" captant l'atenció dels inversors, però també representa una "oportunitat" per aquelles empreses que volen instal·lar-se al país, o que ja ho estan, per donar-se a conèixer a escala internacional. A banda, l'esdeveniment afavorirà l'expansió de la marca del Niu més enllà de les fronteres andorranes i projectarà Andorra Telecom "com a una empresa que fomenta l'emprenedoria al país".

Les quatre 'start-ups' seleccionades pel Niu són Macco Robòtics, una empresa especialitzada a robotitzar el sector gastronòmic; Lupa, un projecte dirigit al sector de l'automoció el qual vol donar resposta a una mobilitat sostenible i econòmica; Història del Món, un projecte editorial que fa ús de la tecnologia per reproduir manuscrits originals en format digital i facsímil, i Futura Vive, una 'start-up' que utilitza els 'robots socials' per donar serveu al sector dels serveis.

La coordinadora del Niu, Marta Ambor, ha explicat que en total es van rebre una vintena de sol·licituds, tot i que només aquests quatre projectes complien amb els requisits per prendre-hi part. Macco, Lupa i Història del Món participaran en les 'Pitch Sessions', unes sessions de quinze minuts que serveixen per vendre el projecte a un panell d'inversions, mentre que Futura Vives es presentarà com a cas d'èxit.

Malgrat que el Niu no garanteix que aquests projectes rebin el finançament que necessiten, que és elevat en tots els casos, Gouarré ha manifestat que es tracta d''start-ups' "preparades per rebre aquesta inversió", per la qual cosa, des del viver d'empreses d'Andorra Telecom "fomentem crear oportunitats", tot i que posteriorment és l'empresari qui ha d'apostar per elles.

Durant l'esdeveniment es desenvoluparan de forma simultània diverses activitats com conferències d'experts de reconegut prestigi internacional, 'workshops' i 'masterclasses', en les quals s'abordaran temàtiques com la innovació, la inversió, les noves tendències, el màrqueting del futur, el lideratge o el desenvolupament personal.