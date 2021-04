El rècord de participació a la Trobada Empresarial Iberoamericana reflecteix les virtuts de la via telemàtica

Andorra la VellaLa 13a Trobada Empresarial Iberoamericana ha batut rècords. La cita s’ha clos amb una participació de més de 4.000 persones, 3.500 de les quals han seguit la trobada de forma telemàtica. Es tracta de la trobada que ha comptat amb més participació ja que tal com han detallat el president de la Confederació Empresarial Andorrana (CEA), Gerard Cadena, i el director gerent, Iago Andreu, fins ara les xifres més altes s’havien aconseguit a Guatemala, amb 1.200 participants.

Andreu ha destacat el fet que hagi estat un esdeveniment amb dos formats i que l’aposta per fer-ho en línia l’ha fet “molt atractiu”, així ha detallat que es van fer disset hores d’emissió en directe, amb la participació de vint tècnics. Es va aconseguir 3.500 participants virtuals i més de 27.000 visites a la web, amb la punta màxima el dilluns en el moment de la inauguració, amb més de 1.800 connexions simultànies, sobretot d’Espanya. De manera paral·lela hi havia més de 500 persones acreditades per assistir de manera presencial. A més, hi havia 84 periodistes acreditats de 27 mitjans de comunicació. Hi va haver 83 panelistes, 27 dels quals, virtuals, segons ha detallat Andreu.

Un dels aspectes rellevants d’aquesta trobada ha estat el protocol sanitari, que tal com ha recordat Cadena requeria un seguit de mesures com ara presentar una prova PCR o TMA de 48 hores abans de la cita i la realització de tests d’antígens diaris. A banda, es va fer una auditoria per part d’Aenor que ha certificat aquests protocols definint l’esdeveniment com a ‘covid-free’. En aquest sentit, el director gerent ha concretat que es van fer més de 1.000 proves d’antígens i qüestionats pels mitjans de comunicació ambdós han manifestat que no s’ha detectat cap positiu entre aquests controls. Així, Cadena ha explicat que les acreditacions tenien un codi QR que marcava a l’entrada al Centre de congressos d’Andorra la Vella si el test era negatiu.

La CEA comptava amb un pressupost de 300.000 euros per organitzar aquesta cita i Cadena ha destacat que s’ha aconseguit gairebé l’equilibri entre ingressos i despeses gràcies als patrocinadors i també ha incidit en el fet que s’ha treballat amb empreses del país de tal manera que aquests diners revertissin en el teixit empresarial nacional.