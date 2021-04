Els caps d'Estat i de govern tanquen la Trobada Empresarial amb una aposta ferma per una vacunació equitativa

Andorra la VellaLa 13a Trobada Empresarial Iberoamericana s'ha tancat amb el tradicional 'conversatorio' de caps d'Estat i de govern amb la presència dels màxims dirigents d'Andorra, Espanya, Portugal, República Dominicana i Guatemala, el qual ha estat dirigit per la secretària general iberoamericana, Rebeca Grynspan. En el diàleg, tots ells han remarcat la importància de la col·laboració publicoprivada en el procés de recuperació i reactivació econòmica posterior a la pandèmia i també han llençat una aposta clara cap a una vacunació equitativa per fer front a la Covid-19. A més, consideren de vital importància desenvolupar accions més coordinades i cooperatives.

El cap de Govern, Xavier Espot, ha estat el primer a intervenir i ha explicat les diferents estratègies que ha seguit i està seguint el Principat per afrontar la pandèmia. En aquest sentit, ha exposat, a la resta de caps d'Estat i de govern com també als representants empresarials, que l'estratègia d'Andorra s'està basant "en un testatge massiu" que es va iniciar amb el cribratge poblacional entre el maig i el juny i que després es va traslladar amb un testatge amb proves TMA. "Des de l'estiu fins aquí hem estat testant cada setmana un 10% de la població", fet que ha provocat que hi hagi una taxa de positivitat molt elevada, però a la vegada ha fet que "tinguem una de les taxes de letalitat més baixes". De fet, ha demanat als màxims organismes que les dades estadístiques i les decisions que es prenguin, es facin tenint en compte "la capacitat de diagnòstic que té cada país", ja que fins al moment no s'ha tingut en compte.

En el seu torn, el president del govern d'Espanya, Pedro Sánchez, ha confessat que la decisió més complicada que ha hagut de prendre mai ha estat la de proposar el confinament total de la població i ha afegit que des del país veí del sud han afrontat aquesta pandèmia en tres fases: resistència, reactivació i recuperació. Pel que fa a la resistència, ha explicat que van crear nous mecanismes, van establir els ERTOs i que van destinar 1,6 milions d'euros als autònoms, entre d'altres. "Vam mobilitzar els recursos per poder mantenir l'activitat i el teixit productiu". A partir de l'estiu, van activar la fase de reactivació amb instruments per augmentar la inversió i actualment es troben en la fase de recuperació amb un paquet d'ajudes d'11.000 milions d'euros per ajudar a les empreses i als treballadors "per suportar aquest darrer tram de la pandèmia", a banda dels fons de recuperació de la UE. A més, Sánchez ha exposat que la pandèmia ha mostrat que és fonamental la unió i ha destacat que "hi ha d'haver un procés d'internacionalització de l'activitat econòmica per sortir d'aquesta crisi i la comunitat iberoamericana i la UE han de fer molt treball en aquest sentit".

Així mateix, el primer ministre de Portugal, Antonio Costa, ha exposat que s'ha de garantir la vacunació perquè "no hi haurà recuperació global si no hi ha una vacunació global". De fet, ha demanat que s'ha de donar suport als països de renda mitjana i que "ha de ser una de les prioritats de la UE". Com a presidents del Consell Europeu, Costa ha destacat que a banda de la vacunació, s'ha de treballar per reforçar els llaços de connectivitat entre Europa i l'Amèrica Llatina, i "fer avançar instruments d'acords d'amistat i comercials amb els diferents països de l'Amèrica Llatina", com l'acord econòmic comercial a escala global entre Europa i Mercosur. En la mateixa línia, el president de la república de Portugal, Marcelo Rebelo da Sousa, ha refermat que la vacunació ha de ser universal, global i humanitària, ja que sense ella no es podrà tirar endavant el desenvolupament sostenible. Rebelo també ha parlat sobre la recuperació econòmica i social després de la crisi i ha demanat que és necessari que el Fons Monetari Internacional ajudi amb les condicions de finançament.

Recomanacions de les empreses

En finalitzar el 'conversatorio', el president de la Confederació Espanyola d'Organitzacions Empresarials, Antonio Garamendi; el president de l'Organització Internacional d'Empresaris, Erol Kiresepi; i el president de la CEA, Gerard Cadena, han lliurat als caps d'Estat i de govern presents les recomanacions que han extret els empresaris en aquesta Trobada Empresarial perquè siguin estudiades durant la cimera. Entre aquestes recomanacions, consideren el comerç i la inversió com a peces claus; demanen iniciatives que alimentin la inversió estrangera; iniciatives de transformació i d'inversió en el digital, entre d'altres.

A banda, aquest darrer dia de la trobada, també s'han entregat els 13 premis iberoamericans de qualitat 2020, entre els quals hi ha hagut premiada Andorra Telecom. A més, s'ha fet el traspàs de la presidència del consell d'empresaris iberoamericans a la República Dominicana.

Clausura amb el rei d'Espanya

Per acabar, la 13a Trobada Empresarial Iberoamericana, a banda d'Espot, el rei espanyol Felipe VI també ha ofert un discurs de clausura, en el qual ha reivindicat els llaços històrics que vinculen l'Amèrica Llatina i Espanya i ha exposat que sempre s'han mostrat uns aliats fidels. El monarca també ha fet referència a la pandèmia i ha destacat l'important paper d'aquesta trobada que uneix la societat civil amb el món institucional. De fet, ha comentat que s'ha de treballar units i enfortint la col·laboració publicoprivada amb una aposta per l'economia global que ha d'aportar "un creixement sostenible i sostingut que comportarà el benestar d'Espanya i Iberoamèrica".