El salari mitjà continua pujant i se situa al desembre en 2.768 euros

Andorra la VellaSegons dades avançades del mes de desembre del 2020, el nombre d’assalariats arriba als 37.820, mentre que la massa salarial se situa en els 104.682.524€. El salari mitjà avançat continua la tendència a l'alça i se situa en els 2.767,91€, mentre que el salari medià avançat en 1.868,25€, informa aquest dilluns el departament d'Estadística.

El mes anterior, el novembre, i segons dades semi-definitives, el salari mitjà es va situar en 2.144,76€, un +5,9% respecte al mes de novembre de l’any anterior. Quant al salari medià del mes de novembre, s’ha situat en 1.665,42€, el que representa un 77,7% del salari mitjà. Aquest mes de novembre hi ha un increment anormal de la massa salarial i del salari mitjà del sector 'Comerç al detall, llevat de vehicles de motor', a causa de les indemnitzacions d’acomiadament pel tancament d’un establiment comercial.

Cal tenir en compte que la massa salarial i, en conseqüència, el salari mitjà, inclou les aportacions del Govern derivades de les Suspensions Temporals de Contractes de Treball arran de la Covid-19. Així, tant la massa salarial com el salari mitjà i medià s’han vist afectats, sobretot en certs sectors d’activitat, on s’han produït més suspensions de contractes.

El nombre total d’assalariats del mes de novembre del 2020 és de 36.938 persones, fet que representa una variació del -5,7% respecte al mateix mes de l’any anterior, en què n’hi va haver 39.188. La massa salarial total del mes de novembre del 2020 és de 79,22 milions d’euros. La variació és negativa, del -0,2% menys respecte al mateix mes de l’any anterior.

El mes de novembre del 2020, un total de 4.248 assalariats (2.272 el mes d’octubre) s’han vist afectats per les Suspensions Temporals de Contractes de Treball arran de la Covid-19, i han vist complementat el salari percebut per l’empresa amb l’aportació econòmica per part del Govern.