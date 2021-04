Sant Julià tanca l'exercici del 2020 amb un superàvit d'1,3 milions d'euros

Sant Julià de LòriaEl comú de Sant Julià de Lòria ha tancat l'exercici del 2020 amb un superàvit d'1.355.000 euros i ha aconseguit reduir l'endeutament un 15% respecte del 2019. La corporació va tancar l'exercici de l'any de la Covid amb un deute de 19,6 milions, fet que suposa 1,2 milions menys respecte de l'any anterior. Durant la sessió ordinària del consell de comú celebrada aquest dilluns, el cònsol major lauredià, Josep Majoral, s'ha felicitat per la reducció registrada en el sostre d'endeutament de la corporació, que passa d'estar al 155% a finals del 2019, al 140% a tancament del 2020. Els comptes del 2020 contemplen uns ingressos de 14,2 milions, fet que suposa haver executat el 94% del total pressupostat i, pel que fa a les despeses, el total liquidat ha estat de 12,8 milions (72%).

A banda, el comú ha reconduït per aquest any un import de 2.150.000 euros que correspon "a aquelles obres que vam adjudicar a finals de l'any passat i que no s'han pogut acabar", entre les quals destaca el dipòsit d'aigua de Nagol i l'elaboració del cadastre. La votació de tot plegat no ha comptat amb el suport dels consellers de la minoria, que han optat per abstenir-se, després d'assenyalar que "el superàvit presentat per la majoria s'agafa amb pinces", ja que "tenint en compte l'alt volum de reconduïts, podríem dir que el resultat és matisable".

El conseller de Desperta Laurèdia, Cerni Cairat, ha reiterat que "la majoria va aprovar el pressupost pel 2020 sense tenir en compte la situació generada per la Covid-19". "Calia replantejar el pressupost i si s'hagués fet de manera conjunta entre majoria i oposició no hi hauria hagut una desviació tan gran", ha dit. També ha lamentat que l'aportació a Camprabassa pel 2020, la societat que explota Naturlandia, hagi estat de 850.000 euros. "Encara desconeixem el nou pla director i no sabem cap a on va el projecte", ha indicat.

En aquest punt, Majoral ha recordat que l'aportació a l'ecoparc fins ara era d'1 milió d'euros i també s'ha aconseguit reduir. Davant la incertesa actual, i vistes les restriccions a la mobilitat, el cònsol no ha pogut fer una estimació sobre quines són les previsions de Naturlandia de cara a aquest any però, en tot cas, ha recordat que la direcció té l'encàrrec de dissenyar un nou pla estratègic del projecte i una nova marca, que "se'ns han de presentar aviat", i que hauria d'ajudar a revitalitzar el projecte.

Altres acords del comú

La sessió del consell de comú també ha servit per aprovar una ordinació de suplement de crèdit per valor màxim de 10.000 euros per finançar l'organització d'unes jornades a Sant Julià relacionades amb l'esport i les activitats de muntanya. Segons ha explicat Majoral, l'objectiu de les jornades és dedicar un cap de setmana al voltant de l'esport mitjançant conferències amb esportistes d'alt nivell al Centre cultural i de congressos lauredià i també organitzar alguna activitat esportiva en el si de la parròquia, a banda de poder dissenyar alguna fira sobre aquest sector. Tot i l'anunci, Majoral ha dit que "encara no hi ha res tancat", ja que tot just s'han iniciat els treballs, però la voluntat és poder celebrar l'esdeveniment de cara a finals de juny.

La consellera de Desperta Laurèdia, Maria Àngels Aché, qui ha traslladat a la majoria el vot positiu de l'oposició en aquest punt, ha declarat que es tracta d'una "bona iniciativa" recordant que al programa de DL ja s'identificava l'esport "com a eina de cohesió social i de fomentar hàbits saludables". Amb tot, ha reclamat "poder fer aportacions i propostes per enriquir el projecte" sent coneixedors de la planificació, l'organització i el contingut de les jornades.

D'altra banda, el comú també ha acordat una ordinació de crèdit extraordinari per valor de 4.600 euros destinada a finançar l'adquisició de màquines esportives per l'espai 'Soqué de Casa Colltort'. Es tracta d'una iniciativa sorgida arran d'un conveni amb la Creu Roja per afavorir l'esport al carrer per la gent gran amb la col·locació d'unes màquines que contribueixin a l'activitat física.

Quant a la definició de nous espais públics, Majoral ha recordat que el procés participatiu per dissenyar el nou parc infantil a Camp de Perot ja s'ha acabat i ara s'estan agrupant totes les demandes per treure el concurs públic, comprar tot el material necessari i acabar d'adequar la zona.

Per últim, durant la sessió també s'ha aprovat un nou suplement de crèdit per finançar les despeses derivades del traspàs del servei de neteja del centre esportiu a la societat Sasectur (prop de 100.000 euros), i s'ha acordat l'aprovació definitiva de la delimitació comunal del terreny anomenat 'Les Comes del Guisal', situat al terme del Quart d'Aixirivall.