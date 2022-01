Tezenis també estarà a Epizen

Andorra la VellaS'ha desvetllat una nova marca que estarà present al futur centre comercial Epizen. Es tracta de Tezenis, la firma de llenceria, roba interior, vestits de bany i moda per a dona, home i nen/a, propietat del grup italià Calzedonia. Tezenis tindrà una gran botiga de 200 metres quadrats i estarà ubicada a la segona planta.

La seva oferta es basa en una moda d'estil cosmopolita i juvenil, amb peces bàsiques i de tendència en continua evolució. Tezenis té una política de preus molt competitiva, "per afrontar les exigències d'un públic jove i molt atent a la relació qualitat-preu", segons assegura la mateixa marca.

Més botigues confirmades

A la mateixa segona planta, Grup Pyrénées també ha confirmat que s'instal·larà una òptica de 200 metres quadrats i una botiga d'electrodomèstics que ocuparà un espai de 2.000 metres quadrats. Durant els darrers dies s'ha sabut que Lefties, la popular marca del grup Inditex, i la cadena de perfumeria i cosmètica Primor, també seran presents al nou centre comercial de Sant Julià de Lòria. Totes dues marques se sumen a Carrefour i McDonald's, que ja s'havien anunciat gairebé des d'un inici del projecte.

Carrefour ocuparà un espai 7.000 metres quadrats repartits entre la planta zero i la primera. McDonald's, per la seva banda, tindrà un espai de 500 metres quadrats entre les plantes la zero i primera i disposarà de servei McAuto. Pel que fa a Lefties, la botiga de moda per a dona, home i nens i nenes s'estendrà en 2.000 metres quadrats de la primera planta. Primor, del grup Maremor, ocuparà un espai de 800 metres quadrats entre les plantes zero i primera.