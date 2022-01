Lefties, del grup Inditex, i Primor s’afegeixen a Epizen

Andorra la VellaA poc a poc es configura l’oferta comercial d’Epizen. A mesura que s’acosta la data d'obertura del nou centre, prevista per al març vinent, es van concretant els diferents operadors. Alguns, com Carrefour i McDonald's, s'havien anunciat gairebé des d'un inici, però d'altres s'han conegut els darrers dies. És el cas de Lefties, la popular marca d'Inditex, i Primor, una cadena de perfumeria i cosmètica espanyola coneguda per tenir preus molt atractius.

Carrefour ocuparà un espai 7.000 metres quadrats repartits entre la planta zero i la primera. McDonald's, per la seva banda, tindrà un espai de 500 metres quadrats entre les plantes la zero i primera i disposarà de servei McAuto. Pel que fa a Lefties, la botiga de moda per a dona, home i nens i nenes s'estendrà en 2.000 metres quadrats de la primera planta. Primor, del grup Maremor, ocuparà un espai de 800 metres quadrats entre les plantes zero i primera.

Si bé encara no s’han donat a conèixer totes les marques del conjunt d’operadors comercials que seran presents a Epizen, sí que se sap que durant la primera fase obriran portes diferents establiments de moda, electrònica de consum, perfumeria, parament de la llar, esports i restauració. Tots aquests repartits entre les plantes zero, primera i segona. La resta de plantes i la terrassa s'obrirà al públic un cop hagin finalitzat completament les obres de condicionament i comencin a desenvolupar la seva activitat la resta d'operadors comercials previstos en la segona fase.

Un equip de 300 persones

Per a la primera fase, Epizen comptarà amb uns 300 empleats que ja s'han incorporat en altres àrees de Grup Pyrénées, a l'espera que el nou centre comercial obri les seves portes. Quan les plantes superiors ja estiguin operatives es calcula que l’equip professional arribarà al mig miler de persones.

La plantilla d'Epizen l’integren professionals que treballaven en l'anterior centre comercial, treballadors i treballadores que ja ho eren del Grup Pyrénées, però també persones que s'han interessat per aquest nou projecte empresarial. A un parell de mesos per l'obertura, des del departament de recursos humans es continua amb el procés de selecció per assegurar que no quedin llocs vacants, en el marc de la complexitat generalitzada de trobar determinats perfils professionals. En aquest sentit, a través de l'empresa Adecco, s'ha iniciat a Espanya la cerca d'un centenar de perfils, especialment venedors i venedores, personal de caixa, carnisseria, xarcuteria, peixateria, restauració, personal de manteniment o personal de restauració, entre altres.