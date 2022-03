Unnic incorpora Josep Dos Santos com a director del casino

Andorra la VellaJosep Dos Santos serà la persona responsable de dirigir i posar en marxa el casino d'Andorra, que s'ubicarà al complex d'oci Unnic, i que obrirà les portes a la tardor. Segons informa el centre en un comunicat, l'elecció de Dos Santos s'ha fet tenint en compte la seva dilatada experiència i professionalitat en la gestió d'aquests equipaments.

Nascut a Barcelona, Dos Santos ha dirigit un dels casinos més importants d'Espanya, el Casino Gran Madrid Colón i Torrelodones. Va iniciar la seva carrera en un altre dels casinos més rellevants del país, el Gran Casino de Barcelona, com a professor de l'escola de formació de crupiers, entre altres funcions. A més, va dur a terme l'obertura d'Orenes Gran Casino Castelló, també com a director de l'escola de formació.

Es tracta, per tant, d'unes qualitats que han estat molt valorades pel centre andorrà, ja que una de les tasques que tindrà al davant el nou director serà la formació dels més de 75 professionals que treballaran en aquesta zona del complex.

Tal com ha explicat Dos Santos, "posar en marxa aquest casino és el repte més especial de la meva carrera i estic molt agraït per l'oportunitat que em brinden des d'Unnic. Aquest centre està cridat a ser un dels punts de referència de tot Europa". El nou director afegeix que "comptem amb un gran equip per fer realitat aquest repte i poder contribuir a fer que el país continuï consolidant-se com una de les destinacions turístiques més atractives del nostre entorn".

Per la seva banda, el conseller delegat de Jocs, Marc Martos, ha assenyalat que "estem molt contents de donar la benvinguda a Dos Santos a aquest projecte. La seva incorporació suposa comptar amb un gran professional que ens ajudarà a posar en marxa el casino. Continuem treballant per incorporar la resta de l'equip a les diferents àrees del complex". En aquest sentit, cal recordar que Dos Santos formarà part de l'equip directiu del projecte juntament amb la resta de directors dels diferents àmbits professionals que s'incorporaran properament igual que ho farà el director general.

El nou centre Unnic, amb una inversió de 25 milions d'euros, espera atreure més de 250.000 visitants durant el primer any de funcionament. Es crearan més de 200 llocs de treball directes i se'n beneficiaran almenys mig miler més d'indirectes.