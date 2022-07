Valors educatius i empresarials, l'empremta que deixa el Projecte Tàndem a l'equip Lazarus

EncampL'equip Lazarus va ser el guanyador, el passat mes de febrer, de la sisena edició del Projecte Tàndem, impulsat pel ministeri d'Educació i Ensenyament Superior i Andorra Business. La iniciativa té per objectiu implicar la comunitat educativa de Formació Professional d'Andorra amb projectes innovadors que es desenvolupin a les empreses i potenciar el talent dels alumnes, i aquests són concretament els valors que ha transmès a l'equip, format per sis alumnes, i a FEDA amb la proposta 'Fem Vida: siguem més que una empresa, siguem FEDA'.

D'aquesta manera, la tècnica de gestió de personal de la parapública, Ana Martos, afirma que el projecte presentat per Lazarus "ens va encaixar des d'un inici", ja que abordava un dels eixos estratègics de la companyia elèctrica dins del seu pla de sostenibilitat, tot destacant que FEDA "aposta per la formació, el jove talent i la dinamització de l'economia". Martos posa en relleu l'alta participació del grup en el desenvolupament de la proposta, la qual ha aportat "idees joves fora del nostre entorn d'activitat i realitat" i valora molt positivament un punt extra d'implicació dels membres de l'equip, qui, a banda d'establir un pla d'actuació "molt interessant i aplicable a la parapública", van cercar col·laboracions amb professionals i empreses del país per tenir una visió més realista de les seves propostes.

Per la seva banda, Luz Pinilla, una de les membres de Lazarus, explica que van escollir el repte que plantejava FEDA perquè van considerar que era el més adient tenint en compte la diversitat del grup i "el granet de sorra que podíem aportar cadascú". I exposa que la iniciativa els va donar la possibilitat d'integrar-se, en certa manera, en un entorn laboral i conèixer a realitat de l'empresa. "Penso que els joves tenim unes altres idees que poden ser molt útils i innovadores per a les companyies", diu.

Finalment, la professora que va assessorar el grup al llarg de tot el procés, Annika Ryzak, manifesta que iniciatives com el Projecte Tàndem són "molt importants per donar contrapès a les imatges negatives sobre la joventut que rebem". Així doncs, considera que la dinàmica posa en valor "el potencial dels joves. Hem de confiar en ells perquè es puguin desenvolupar". En relació amb els reptes que presentava l'assessorament, destaca la diversitat i deferències i la capacitat de cohesionar l'equip i identificar els punts forts de tots "per desplegar un treball amb potencial com el que ha dut a terme Lazarus".