Àlex Corretja, o com consolidar amb èxit la marca personal

Andorra la VellaEls esportistes tenen una forta influència sobre les persones. Sovint s'erigeixen en models a seguir i el seu prestigi depèn de les seves accions, no només quan estan competint sinó també per com es comporten en la seva vida privada. Alguns aprofiten la seva bona imatge i la transformen en un negoci, que pot estar vinculat a l'alimentació, al sector automobilístic, o la indústria de la moda: treballen la seva pròpia marca personal. Un bon exemple és el de l'extenista espanyol Àlex Corretja, que el 2005 va retirar-se del món de la competició i fa poc va crear una línia de roba esportiva que porta el seu nom, basada en els valors que sempre va voler transmetre quan era a la pista.

La seva col·lecció es pot trobar, en exclusiva, als grans magatzems Pyrénées. Aprofitant la seva presentació al Principat, el programa de televisió 'A l'Alça' ha conversat amb ell sobre com ha aconseguit consolidar amb èxit la seva pròpia imatge, i ho ha aplicat a una marca de roba. "El que jo he buscat és transmetre la meva forma de ser: bona actitud, ser el més elegant possible... Vull que la gent senti que el que porta el fa sentir bé i estigui orgullós de vestir-se amb aquesta roba", ha explicat. El que va arribar a ser un dels millors tennistes de la dècada dels 90 es va atrevir a posar en marxa el negoci en ple 2020, i sembla que li ha guanyat el partit a la pandèmia perquè la seva marca no només s’ha consolidat a Espanya sinó que s’ha expandit entrant al mercat andorrà de la mà de l'empresa més important del país.

Àlex Corretja i el 'personal branding'

Durant l'entrevista, Corretja també ha afirmat que "quan has sigut esportista, has tingut una sèrie de contactes i mitjans, i després et retires molt jove, i continues buscant algo que et motivi, perquè encara et queda molt de temps a la teva vida, per poder fer coses; per això veus esportistes que comencen a fer coses diferents, i partir d’allà és on has de buscar diferents camins fins que trobes el que més t’agrada". Aquest camí va portar Àlex Corretja al món de la moda; altres esportistes han seguit camins similars com el pilot de Fórmula 1 Fernando Alonso amb la seva marca de roba Kimoa, o el jugador de futbol Cristiano Ronaldo amb la seva marca cr7, però n’hi ha d’altres, com el pilot de Motogp Aleix Espargarró que han obert un restaurant sense potenciar la seva imatge, però sí els seus contactes. Per a Corretja, la seva experiència a la pista ha acabat creant l’empresari que és avui. Aprendre a controlar les emocions i la tenacitat que va mantenir per arribar a l’elit esportiva, han estat la seva escola.