"Andorrín", la nova llengua oficial d'Andorra

Andorra la VellaLa petitesa d'Andorra, a vegades, provoca un profund desconeixement de la cultura local més enllà de les fronteres. Així ho ha demostrat una dona que participava en un concurs a la televisió d'Espanya. La pregunta era: "Quin és l'idioma oficial d'Andorra?". La seva resposta no ha deixat indiferent a ningú: "L'andorrín". El vídeo on es mostra el fragment del concurs ha estat compartit per un usuari a les xarxes socials i ja l'han vist més de 2.000 persones.