Cinc anys aparcant on vol retratats a Twitter

BarcelonaArriba gairebé cada dia al migdia. Ho fa amb un Hyundai Coupé de color blanc, d'aquells que tenen prou anys per no poder circular per Barcelona entre setmana. Com en qualsevol altre carrer de la capital catalana, al carrer Escipió, al barri del Putxet, no hi ha mai aparcament, però a ella tant li fa: quan arriba deixa el vehicle bloquejant la porta del pàrquing que hi ha al carrer o fa uns metres més contra direcció i el deixa en un pas de vianants. I així des del 2016. Des del seu balcó, el fotògraf del diari ARA Marc Rovira ha documentat durant tot aquest temps les pràctiques d'aquesta conductora, que ja treuen de polleguera més d'un veí: "Això acabarà malament i al final algú prendrà mal", diu el fotògraf.

Rovira va penjar la primera fotografia d'aquest cotxe a Twitter el 2017 i ha anat afegint fotos i vídeos creant un fil que mostra com la dona deixa el cotxe allà on li sembla mentre, tranquil·lament, baixa a fer la compra. Tot i que el fil de Twitter comença el 2017, ell i la seva parella ja s'enviaven imatges d'aquest cotxe des de feia un any. "Tinc material gràfic de sobres", diu el fotògraf. Quan està a casa i sent que algú fa sonar el clàxon, treu el cap pel balcó i comprova que, una vegada més, la conductora ha deixat el cotxe bloquejant el pas i ha posat fi a la pau que normalment regna en aquest carrer. I fa una foto.

Cada setmana igual... @barcelona_GUB @mossos quins pebrots! Em diu estic 3 min. i ja en porta més de 10 pic.twitter.com/S8wHMM2LbJ — Marc Rovira 🦊 (@guineu) 20 de abril de 2017

En alguna ocasió, li ha recriminat el seu comportament, però, segons diu Rovira, "no s'hi pot parlar". Arran del fil de Twitter, que s'ha acabat fent viral, li han escrit altres veïns del mateix barri que li asseguren que aquesta conductora viu dos carrers més amunt. Alguns usuaris de la xarxa social també li han proposat que li punxi les rodes perquè la conductora escarmenti: "Però què li he de fer, si va amb les rodes desinflades, el para-xocs i el retrovisor s'aguanten amb esparadrap i el cotxe fa un soroll que no sé ni com funciona", diu Rovira. De fet, tampoc entén com pot tenir un adhesiu amb la ITV passada. Tot i així, no tots els veïns tenen la seva paciència i a finals de la setmana passada algú li va pintar els vidres amb un esprai de color blanc. Des d'aleshores no ha tornat, però Rovira està convençut que la tornarà a veure.

El fotògraf, en les primeres piulades, posava en còpia la Guàrdia Urbana i els Mossos d'Esquadra, per veure si venien al carrer o es posaven en contacte amb ell per explicar-los aquesta història tan inversemblant. Amb tot aquest enrenou dels últims dies, el fotògraf i la resta de veïns confien que els agents facin alguna cosa i torni la pau al carrer Escipió.