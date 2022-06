Converteixen en un espai de lloguer vacacional la furgoneta de 'Scooby-Doo'

BarcelonaLa productora Warner Bros. i la plataforma de lloguer d'allotjaments Airbnb ofereixen una estada a la famosa furgoneta The Mystery Machine, on viatjaven el gos Scooby-Doo i la seva colla, per celebrar el 20 aniversari de l'estrena de la pel·lícula que els va fer encara més famosos. Segons l'anunci penjat a la plataforma, l'actor Matthew Lillard, que va interpretar el personatge de Shaggy, l'etern company de Scooby-Doo, allotjarà els hostes en aquesta furgoneta convertida ara en caravana i aparcada a la costa de Malibú, al sud de Califòrnia. "Han passat 20 anys des que vaig interpretar Shaggy a la primera pel·lícula d'acció de Scooby-Doo de Warner Bros., però el seu esperit ha estat amb mi des de llavors. Per celebrar-ho, torno enguany oferint una estada totalment groovy a l'estimada The Mystery Machine de la colla, però no estan inclosos els monstres", escriu l'actor a la plataforma de lloguers de vacances.

L'estada, que s'ofereix a només 20 dòlars per nit, ha aconseguit moltes reserves ràpidament. "Ha estat extremadament popular i les tres nits disponibles (24, 25 i 26 de juny) s'han reservat en qüestió de minuts", ha dit un representant d'Airbnb a la cadena CNN. "Els hostes se submergiran en la nostàlgia i viuran com Shaggy i Scooby-Doo a The Mystery Machine, cosa que inclou una salutació virtual de la seva part a l'arribada", assenyala anunci.

La pel·lícula, estrenada ara fa 20 anys, està inspirada en la franquícia Scooby-Doo, una sèrie animada de televisió que va ser molt popular des de la seva estrena a finals dels anys 60. Scooby-Doo, un gos de raça gran danès que parlava, acompanyava quatre adolescents per intentar resoldre tota mena de misteris.