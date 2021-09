El cuiner Dabiz Muñoz, del restaurant DiverXo de Madrid, el millor del món segons The Best Chef Awards 2021

El cuiner Dabiz Muñoz, del restaurant DiverXo de Madrid, és el millor del món segons els premis The Best Chef Awards 2021, que es van fer saber ahir en una gala presencial a la ciutat d’Amsterdam. En tercera posició s’hi situa el cuiner basc Andoni Luis Aduriz, del restaurant Mugaritz, situat a Errenteria, mentre que el xef del Celler de Can Roca de Girona, Joan Roca, va alçar el premi al millor cuiner científic, una distinció que relaciona la investigació, l’experimentació, la tècnica i la transformació, segons explica la mateixa organització. En la posició sis va quedar el restaurant Disfrutar, dels cuiners Oriol Castro, Eduard Xatruch i Mateu Casañas. El número dos el va aconseguir el cuiner i exfutbolista Björn Frantzen, que dirigeix el restaurant que porta el seu cognom a la ciutat d’Estocolm (Suècia).

The Best Chef Awards va néixer el 2015 per iniciativa de la neurocientífica de Polònia Joanna Slusarczyk i del gastrònom italià Cristian Gadau. Concretament, el rànquing de premis The Best Chef Awards es va començar a celebrar el 2017 a Varsòvia.

Una vegada més els cuiners es distribueixen per posicions, en aquest cas a partir d’una llista de dos-cents xefs, cent dels quals són els mateixos que es van nomenar l’any anterior, i la resta, nous. “Les cent cares fresques són preseleccionades a través d’un grup de cent professionals anònims que amb els seus viatges recorren el món i descobreixen talents”, explica l’organització, que afegeix que el millor cuiner rep aquest premi perquè és “creatiu, intel·ligent, té passió i combina innovació i sostenibilitat”.

També afegeix que el millor cuiner “ha de crear menjar increïble, però això ja no és suficient: es busca un xef modern, un líder que elevi els aliments amb tecnologia o ciència, o que tingui un impacte social positiu a través de la seva cuina”.

La llista completa de guanyadors.