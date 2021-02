Més de mig milió de visites al vídeo 'per què mudar-se a Andorra pot ser una mala idea'

Andorra la VellaEl canal de Youtube VisualPolitik, que emet continguts periodístics sobre actualitat, va penjar el passat 5 de gener un vídeo de poc més de 20 minuts titulat 'per què mudar-se a Andorra pot ser una mala idea?', que compta amb més de 600.000 visualitzacions. El contingut es focalitza sobretot en una vessant empresarial i en una comparativa amb altres micro estats. “Coneixeu alguna empresa d'Andorra? Per atraure tants milionaris Andorra no és ni de lluny un país ric. Per què? Per què Andorra no és Liechtenstein? Per què no atreu grans empreses estrangeres, com fa Irlanda amb Apple o Ryanair?”, i explica que per motius com que “tenir impostos baixos no és sinònim de tenir un sistema econòmic competitiu. I per què no han aconseguit atraure grans empreses? Primer de tot perquè no tenen terreny”.

Més arguments: “La legislació laboral andorrana és més nacionalista que el perruquí de Donald Trump. La seva premissa és 'els andorrans primer'. Per llei estareu obligats a prioritzar els andorrans. A més de passar per un gran inferns burocràtic i més enllà dels milionaris, Andorra és incapaç d'atraure talent”. “A diferència de Liechtenstein, que cada dia atrau milers d'investigadors perquè són referents en I+D i de treballadors industrials que es desplacen des d'Àustria i Suïssa, Andorra només atrau professors d'esquí i cambrers”. Finalment, també apunten que “la situació duanera d'Andorra és de tot menys competitiva, malgrat tenir els impostos baixos”.

Per tot plegat, recomanen al Govern andorrà que “faci reformes”.

