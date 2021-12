Piscina de neu

Andorra la VellaDesprés de patir els darrers dies constants retencions de trànsit per l’acumulació de vehicles i de neu a les carreteres del país, que han deixat un reguitzell d’imatges de cotxes atrapats als marges o directament travessats a la calçada, ara que el trànsit torna a començar a fluir i que les precipitacions abundants no han parat des de dimecres, aquests dies les xarxes deixen imatges curioses i divertides. És el cas de la casa de la Vall d’Incles que surt al vídeo, on un home es tira a la neu des del terrat, com si fos una mena de piscina emblanquinada. A la cota 1.800 s’hi ha acumulat més d’un metre de neu des de dimecres... i continua nevant.