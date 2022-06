Protagonisme andorrà a la 'Velada del año II'

Andorra la VellaEl Pavelló Olímpic de Badalona va acollir aquest dissabte al vespre la 'Velada del año II', l'esdeveniment de boxa entre streamers organitzat per Ibai Llanos. Un dels grans triomfadors de la nit va ser el creador de contingut andorrà Martí Miras, més conegut com a 'Spursito', que va desfer-se del seu rival 'Carola' tot i no ser, a priori, el favorit. Posterioment a l'enfrontament, l'andorrà va mostrar la seva felicitat per les xarxes socials assegurant que ahir va ser el millor dia de la seva vida.

La 'Velada del año II' va estar configurada per cinc combats. A banda de l'esmentat, també van enfrontar-se el youtuber resident ViruZz contra l'argentí Momo, qui també va guanyar la batalla; AriGameplays contra Paracetamor i Luzu vs Lolito. El combat estrella va ser el de MrJägger contra David Bustamente, que va acabar amb la victòria de l'streamer per davant del cantant.

A banda dels combats, l'esdeveniment va comptar amb actuacions en directe d'artistes de renom en el panorama internacional com Nicki Nicole, Bizarrap o Duki. L'ambient al pavelló va espectacular i l'emissió pel canal de Twitch d'Ibai va arribar al pic dels 3,3 milions d'espectadors de manera simultània.