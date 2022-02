Els Puyol s’instal·len a Andorra

Andorra la VellaJa fa setmanes que aquesta secció, que a vegades inclou informació de personalitats mediàtiques que volten per aquest racó dels Pirineus, ve fent un seguiment de l’exfutbolista del Barça, Carles Puyol, i família, que s’han deixat veure per diferents indrets del país. Tant Puyol com la seva dona, Vanesa Lorenzo, han penjat a les xarxes socials fotografies a restaurants i pistes d’esquí. La darrera, aquest cap de setmana a la borda Xixerella acompanyat del còmic català Carles Sans.

Fonts consultades per aquest diari confirmen que tantes fotografies en context andorrà tenen una explicació: el de la Pobla i família s’han instal·lat al país. Concretament, a un poblet de la parròquia de la Massana on, des de fa un parell de mesos, se’ls pot veure passejar, comprar i, en definitiva, fer vida.

Recordem que, des que va penjar les botes, Puyol es dedica, entre d’altres negocis empresarials, a la representació de futbolistes, amb el seu soci Ivan de la Peña. De la seva banda, Lorenzo, que havia estat model, ara és dissenyadora de moda.