El sereno digital que et porta les claus quan les perds

A la Barcelona del segle XIX, i fins i tot una part del XX, se’ls podia reconèixer de lluny quan es ponia el sol. A la nit, el sereno començava a recórrer els carrers de la ciutat vestit amb una capa i una gorra de color blau marí. En alguns moments de la història barcelonina, a la mà hi duia un fanal d’oli que il·luminava els seus passos. Mentre vetllava per l’ordre durant la nocturnitat, deixava com a rastre la dringadissa d’un gran manyoc de claus. El de sereno és ara un ofici extingit, però aquests empleats municipals van ser durant molts anys els encarregats -entre altres funcions- d’obrir el portal de casa als veïns que no en tenien les claus. Amb la desaparició d’aquesta figura, els ciutadans es tornaven a quedar amb l’alternativa més informal i clàssica de totes: deixar-ne una còpia a un amic o un familiar per evitar disgustos en cas de perdre-les.

Però el 2021 el sereno ja disposa d’una versió digital. RedKey és una empresa fundada a Barcelona que ofereix un servei per guardar les claus -de casa, de la moto o del despatx de la feina, per exemple- i les fa arribar al client en cas de pèrdua o robatori. “La idea la vaig tenir el 2011, però aleshores les aplicacions de l’última milla no estaven tan desenvolupades i la vaig desar en un calaix”, explica el creador, Javier Durán. Directiu en una multinacional, no sentia una necessitat urgent per emprendre. Tot i així, després de la pandèmia i amb el creixement vertiginós del sector del delivery va decidir rescatar aquell projecte arraconat: “Vam fer un estudi de mercat, la gent hi va respondre bé i ens vam tirar al mar”.

Quan diposites unes claus a RedKey no cal que diguis com et dius ni quina adreça tens. La companyia fa gala de l’anonimat com un dels seus valors clau. Així doncs, només demana als usuaris un telèfon mòbil i un correu electrònic per estar-hi en contacte, i els fa signar una assegurança que garanteix que l’empresa es farà responsable de les claus custodiades. “Si ets en un restaurant o a l’estació de Sants no ens cal saber on vius. Pots tenir un recanvi immediat en qüestió de minuts”, assegura Durán. El client envia les claus en un sobre certificat i es guarden a les instal·lacions de RedKey fins que passi el temut descuit. “Oblida’t de les dues hores d’espera, els 70 euros del manyà més els 400 euros per rebentar el pany”, promet l’aplicació a la seva pàgina web.

Els preus del servei, explica Durán, sempre estan per sota d’un euro al mes i l’enviament de les claus està garantit les 24 hores del dia els 365 dies de l’any. De fet, un dels primers passos que ha fet RedKey per créixer més de pressa ha sigut associar-se amb el grup per excel·lència a Catalunya quan es tracta d’assistència domèstica. La seva plataforma s’ha integrat a Nestor, l’aplicació de solucions digitals del RACC. “Per a nosaltres era molt important perquè són referents en els serveis a la llar”, apunta Durán. RedKey vol buscar ara acords semblants amb altres tipus d’empreses, com asseguradores, administradors de finques i propietaris de pisos turístics, que puguin oferir aquest servei a la seva cartera de clients.

Fins ara l’empresa ha tirat endavant amb els diners que Durán i els seus quatre socis i amics -Joan Castells, Ernest Quingles, Eduardo Conde i Ramon Bargunó- han posat de la seva butxaca. Però l’empresari assegura que estan a punt de tancar una nova ronda de finançament de 250.000 euros amb altres inversors particulars per posar en marxa RedKey a Madrid al setembre. “Aquest 2021 estem estimant que aconseguirem 5.000 clients, i amb això ja arribaríem a no tenir pèrdues”, avança. L’objectiu és que els 5.000 acabin sent 10.000 i afegir-hi més ciutats. “També voldríem desenvolupar un model de franquícia”.

De moment el repartiment de les claus el fa un equip fix de cinc missatgers propis. Els deu primers quilòmetres els cobreix el pagament mensual, però a partir de l’onzè el client ha d’abonar un euro extra per cada quilòmetre. “Com que no hi ha cap altre servei semblant, no tenim una comparativa per estimar quina serà la incidència de perdre les claus. Ara com ara hem calculat un 1% per començar per algun lloc”, admet el fundador de Redkey.