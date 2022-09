El vídeo on una dona de Tenerife simula estar segrestada per estafar la seva mare

Andorra la VellaLa Guàrdia Civil espanyola ha detingut una dona a Tenerife per simular el seu segrest per a enviar un vídeo a la seva mare en què apareix emmordassada i amb sang falsa. A les imatges assegura que està molt espantada i que no ha menjat en hores, i demana plorant que pagui un rescat de 50.000 € per poder tornar a casa. Quatre persones més han estat detingudes per participar en aquesta i altres tres extorsions.

La @guardiacivil ha detenido en Tenerife a una mujer que simuló su secuestro para luego enviar un vídeo a su madre en el que aparecía amordazada y con sangre falsa, mediante el cual pedía 50.000€ para su liberación. pic.twitter.com/SFcqY2ktHd — Enrique Rodríguez (@rodriguezcoello) 5 de septiembre de 2022