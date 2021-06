Ordino estrena un 'escape room' a la Ruta del Ferro per donar a conèixer la vida dels miners del segle XVII

Andorra la VellaDes de principis del segle XVII fins a finals del segle XIX, el ferro va ser una de les activitats econòmiques més importants del Principat. La de miner era una feina dura i fosca que conduïa per camins subterranis mai abans explorats, aquells qui s'atrevien a endinsar-se a la mina de LLorts. En Pierre i en Claude, -els dos personatges interpretats per l'Inka Bellés i la Mar Gual- ho saben prou bé. Són miners a les ordres del capatàs Jean-Michelle, que acaba de morir emportant-se amb ell el secret de l'entrada d'una nova mina a la zona. I és així com comença el primer 'escape room' a l'aire lliure de la Ruta del Ferro, que aquest estiu es començarà a oferir a la parròquia d'Ordino i que vol ajudar a donar conèixer com era la vida dels antics treballadors de Llorts.

L'activitat, que es promocionarà a través del comú d'Ordino i Andorra Turisme, està dirigit especialment a les famílies i té una durada d'uns 70 minuts. Compta amb la guia d'en Pierre i en Claude -o la Mar i l'Inka, creadores d'aquest 'escape room'-, que aniran conduint els participants pel camí on trobaran un seguit de pistes que els portaran a saber on es troba l'entrada de la nova mina. Durant el mes d'agost i coincidint amb la Nit dels Museus, hi haurà l'opció de fer aquesta gimcana de nit, en substitució a la visita nocturna a la mina que se solia oferir. Tal com ha explicat el conseller Turisme, Dinamització i Esports del comú d'Ordino, Jordi Serracanta, l'objectiu és que "aquest producte s'ofereixi més enllà de l'estiu si hi ha demanda, ja que ens ajuda a desestacionalitzar el turisme i creiem que és una manera més de conèixer la Ruta del Ferro i potenciar el 'label' de Reserva de la Biosfera, ja que tota l'activitat es desenvolupa a l'aire lliure'.

El preu de l''escape room' variarà segons el nombre de participants. En el cas de ser dues persones tindrà un cost de 50 euros per persona, 34 euros si són tres, 25 euros en cas de formar un grup de quatre persones i 20 euros per persona en el cas de ser un grup de cinc o més. Està previst que un cop finalitzada l'activitat, se'ls entregui també als participants una entrada per visitar la mina de Llorts.

No és la primera vegada que l'Inka Bellés i la Mar Gual ofereixen un producte d'aquestes característiques. Són les responsables de l'empresa Escape Andorra, amb qui el comú d'Ordino també té un altre 'escape room' a Sornàs sobre la vida i costums dels paquetaries de 1930.