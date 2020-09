Suècia aposta perquè la gent es faci el test ella mateixa a casa per controlar la pandèmia

El test and trace s’ha convertit en l’estratègia reina a Europa per intentar contenir la propagació del covid-19 aquesta tardor. Fer tantes proves de detecció com sigui possible i fer un seguiment dels contactes dels positius s’ha identificat com la manera més efectiva de trencar les cadenes de transmissió del virus i evitar la temuda segona onada. A Suècia, on el fonament de gestió de la pandèmia ha sigut la responsabilitat individual i la confiança en la població, aquestes dues tasques també es deixen ara, en bona part, en mans dels ciutadans: en molts casos, el test se’l fa cadascú a casa seva i, en cas de rebre un resultat positiu, n’han d’informar ells mateixos els seus contactes.

Proves ‘do it yourself’

Com que la sanitat és competència de les regions, la gestió dels tests de detecció està descentralitzada, i cada una de les 21 àrees ofereix diferents opcions per fer-se la prova. La més comuna, però, és l’autotest. La persona que sospita que pot haver-se contagiat ha de demanar el kit per fer-se la prova a través d’un formulari online. Una altra persona (que no tingui símptomes de covid) ha d’anar a una de les farmàcies propietat de l’estat i recollir el material. El kit inclou una bosseta de plàstic amb els escovillons, els tubs per guardar les mostres, i les instruccions d’ús. Després, cal tornar-lo a portar a la farmàcia, que s’encarrega d’enviar-lo al laboratori. Aquest sistema de l’autotest no és nou a Suècia, sinó que ja s’utilitza per detectar altres infeccions, com ara la clamídia i la gonorrea.

Algunes regions sueques ofereixen l’opció d’enviar el material a domicili, i també existeix la modalitat del drive-in, en què la persona que sospita estar infectada s’acosta a un punt de testeig i li fan la prova sense haver de sortir del cotxe. És molt poc comú haver d’anar a un centre de salut o un hospital per fer-se el test, tret ser que la simptomatologia sigui greu.

En cas que el resultat sigui positiu, els serveis de salut truquen a la persona infectada per indicar-li què ha de fer, i una de les directrius que rep és informar les persones que puguin haver-se contagiat a través seu. Així, a diferència del que passa en molts països europeus, a Suècia el rastreig de contactes es fia també a la responsabilitat individual.

Suècia ha aconseguit posar a ratlla l’epidèmia després d’haver estat durant mesos a la banda alta dels rànquings de països més afectats del món en termes relatius. Durant l’estiu s’ha constatat una reducció tant dels contagis com del nombre de morts i de pacients greus, i les autoritats sanitàries sueques no preveuen una segona onada a la tardor, sinó brots puntuals. Els mitjans escandinaus s’han fet ressò aquesta setmana que, per primera vegada des de l’inici de la pandèmia, la incidència del covid és superior a Dinamarca i Noruega que a Suècia, tot i que també destaquen que els dos primers fan moltes més proves. A Dinamarca, per exemple, s’han fet fins ara més de 2,5 milions de tests, amb una població de 5,7 milions d’habitants, mentre que a Suècia, amb gairebé el doble d’habitants, se n’han fet al voltant d’1,1 milions.

Manca de tests a la primavera

Un dels fracassos de la gestió de la pandèmia a Suècia a la primavera va ser precisament la manca de tests. A l’abril, la ministra de Salut, Lena Hallengren, va anunciar-ne un increment significatiu, cosa que no es va produir i va posar en evidència la manca de coordinació amb les administracions regionals. Durant el pic de l’epidèmia es van fer entre 20.000 i 30.000 proves setmanals, mentre que l’objectiu del govern era arribar a les 100.000. A principis de juny, i davant del fiasco, el govern va anunciar una inversió de 5.900 milions de corones (uns 570 milions d’euros) per incrementar les proves i oferir-les a qualsevol persona, mentre que fins llavors es prioritzaven els grups de risc, personal sociosanitari i malalts greus.

A partir d’aquest anunci, es va doblar el nombre de tests setmanals, d’uns 30.000 a finals de maig al voltant de 60.000 a mitjans de juny. La primera setmana de setembre se’n van fer 120.000, el rècord fins ara, i també amb la ràtio més baixa de positius (1,2%). Suècia està detectant al voltant de 200 casos diaris, mentre que a finals de juny va arribar a un pic de gairebé 3.000 nous positius en un sol dia. En total, el país escandinau ha registrat uns 86.000 contagis i 5.840 morts.