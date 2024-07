Attal continuarà com a primer ministre després d'anunciar la seva dimissió

Andorra la VellaGabriel Attal continuarà sent el primer ministre de França, almenys “per ara”. Així ho ha anunciat aquest matí l’Elisi, després que Attal presentés la seva dimissió al president Emmanuel Macron, arran de la derrota del seu partit a les eleccions legislatives. Tot i que el Rassemblement National no ha aconseguit la majoria, el partit Ensemble! de Macron també es troba en minoria. El Nou Front Popular (NFP) ha estat la coalició amb més diputats, però no hi ha una majoria absoluta clara.

Macron no accepta la dimissió d'Attal

El gran problema per a Emmanuel Macron és la manca d’una majoria clara. Cap dels tres blocs principals —extrema dreta, macronistes i esquerra— sembla capaç de federar prou suport per crear una coalició governamental.

El líder dels Republicans (LR), Laurent Wauquiez, que s’oposa a qualsevol aliança amb Le Pen i Bardella, també ha rebutjat la idea d’una coalició amb el camp presidencial. Tot i això, els fidels a Macron continuen defensant una coalició, sigui amb la dreta moderada o amb l’esquerra més moderada. “Hi crec més que mai”, ha afirmat l’antiga presidenta de l’Assemblea, Yaël Braun-Pivet.

Un escenari farragós

Segons La Depéché l’esquerra rebutja una coalició amb Macron sembla categòric. Marine Tondelier ha declarat que Macron hauria de demanar a l’esquerra que li proposi un nom per a primer ministre, i Olivier Faure ha indicat que el NFP es prepara en aquesta direcció. Només Raphaël Glucksmann sembla disposat a parlar, però el seu partit, Place Publique, només compta amb un diputat, Aurélien Rousseau, un exministre d’Élisabeth Borne que va dimitir durant el debat sobre la llei d’immigració.

Mélenchon com a primer ministre no és tan evident

Malgrat que el NFP es veu guanyador de la segona volta, la realitat és més complexa. Per governar, seria necessari formar un govern capaç de reunir majories a l’Assemblea Nacional per aprovar lleis i, sobretot, superar el vot de confiança o una moció de censura. Així doncs, encara que alguns membres de França Insumisa visualitzen Jean-Luc Mélenchon com a primer ministre, pero per ara aquesta possibilitat sembla remota.

Mentrestant, fins que es formi una coalició que pugui constituir una majoria a l’Assemblea, Gabriel Attal continuarà en el càrrec. La seva tasca principal serà gestionar els assumptes corrents i, especialment, preparar els Jocs Olímpics, que són crucials per a la imatge internacional de França.