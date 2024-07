Mbappé sobre la victòria de Le Pen a la primera volta: "No podem deixar el nostre país en mans d'aquesta gent"

Andorra la VellaEn compareixença davant la premsa abans dels quarts de final entre França-Portugal, al Volsparkstadion d'Hamburg, Kylian Mbappé va tornar a mostrar el seu rebuig a l'extrema dreta francesa i de nou va reclamar un vot massiu a la segona volta de les eleccions legislatives franceses.

"Crec que més que mai necessitem anar a votar. Això és realment urgent. No podem deixar el nostre país en mans d'aquesta gent", va dir en referència a un possible triomf de Reagrupament Nacional (RN), el partit presidit per Marine Le Pen, el candidat del qual, Jordan Bardella, es va imposar a la primera volta electoral. "És realment urgent. Hem vist els resultats, és catastròfic", va advertir el capità de la selecció francesa.

Mbappé va reclamar suport per al cordó sanitari que intenta crear l'esquerra i la dreta moderada amb l'objectiu d'evitar el triomf de l'ultranacionalisme que representa RN. "Esperem realment que això canviï i que tothom es mobilitzi per votar pel costat bo", va desitjar el jugador del Reial Madrid.

De fet, fins i tot Mbappé va respondre amb gràcia a una broma d'un periodista que no localitzava a la sala de premsa. "Kylian, aquí, a la teva extrema esquerra", li va dir el periodista. "Afortunadament, no estàs a l'altre costat", va respondre Mbappé i la riallada va ser generalitzada.

La política ha entrat de ple en el si de la selecció francesa, que aquest divendres s'enfronta a Portugal en els quarts de final de l'Eurocopa. Des que van arribar a Alemanya, Mbappé, Marcus Thuram, Jules Koundé, Ousmane Dembélé i Aurélien Tchouaméni han manifestat la seva preocupació per la possibilitat que el partit de Le Pen prengui el poder legislatiu.

La resposta del partit de Le Pen

La Federació Francesa de Futbol ha hagut d'insistir en la seva "neutralitat" i ha demanat "que no es faci política amb l'equip de futbol", mentre que el Reagrupament Nacional, el partit ultradretà de Marine Le Pen, no ha tardat a respondre als comentaris de Mbappé.

"A mi m'agrada Kylian Mbappé com a jugador, però que no em doni lliçons de política", va assegurar aquest matí Sébastien Chenu, vicepresident del RN. "Quan es té la sort i l'honor de vestir la samarreta de la selecció francesa, cal mostrar una mica de moderació. Molts votants donen suport a la selecció francesa i els agrada Kylian Mbappé. Té tot el dret a opinar, i no em molesta que s'expressi, però no espero que gent que està força allunyada de la realitat vingui a donar lliçons als francesos", va afegir.

Per la seva banda, el portaveu del Reagrupament Nacional, Laurent Jacobelli, va admetre que "no em sento al·ludit per la paraula 'extrem'. Ni jo ni el nostre partit". "Hi ha gent que vol dividir, sí", va dir, i va apuntar al mateix vestidor de la selecció francesa: "Representen a tots els francesos de totes les opinions".