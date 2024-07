Crisi interna a la UE per la visita del president d'Hongria a Putin

Andorra la VellaEl president rus Vladímir Putin ha aconseguit dues importants victòries diplomàtiques aquesta setmana. A la cimera de l'Organització de Cooperació de Shanghai (OCS), va reforçar la unitat amb la Xina i altres països asiàtics contra l'hegemonia occidental. A més, la seva reunió amb el primer ministre hongarès, Viktor Orban, a Moscou, ha introduït una divisió en el cor d'Europa.

Les recents eleccions a França i el Regne Unit han creat inestabilitat política, afectant la postura de l'OTAN envers el conflicte d'Ucraïna. A Àsia, Putin ha sortit reforçat i espera tractar la cooperació en defensa i energia amb el primer ministre indi, Narendra Modi, la setmana vinent.

La visita d'Orban a Moscou ha causat controvèrsia a la UE i l'OTAN, ja que el líder hongarès ha ignorat les advertències de no representar aquestes institucions i ha defensat la necessitat d'una treva a Ucraïna. Putin ha aprofitat la visita per reforçar la seva posició internacional i destacar la multipolaritat en les relacions internacionals.

Orbán va anar fins i tot un pas més enllà i va afirmar que no representava ni l'OTAN ni la UE, sinó tot el continent europeu. Seguidament, va tractar amb Putin el tema tabú que a Brussel·les no volen ni que toqui el líder hongarès: la guerra d'Ucraïna. Un conflicte per al qual el primer ministre magiar té les seves pròpies idees, més properes a Putin que al president ucraïnès, Volodímir Zelenski.