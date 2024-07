Le Pen assoleix resultats històrics en la primera volta de les eleccions legislatives

Andorra la VellaAgrupació Nacional (RN) ha aconseguit una victòria contundent en la primera volta de les eleccions legislatives anticipades del diumenge 30 de juny a França, amb un 33,2% dels vots. Aquest resultat representa un assoliment històric per al partit d'extrema dreta, fa tres setmanes, durant les eleccions europees, la llista encapçalada per Jordan Bardella ja havia marcat un precedent en obtenir el 31,37% dels vots.

Amb el 33,2% dels vots en aquesta primera volta, Agrupació Nacional ha trencat un doble rècord: el del seu millor resultat històric i el major nombre de vots obtinguts pel partit en unes eleccions, excloent la segona volta. L'extrema dreta i els seus aliats han aconseguit el 33% dels vots, mentre que l'aliança d'esquerres collita un 28%. A continuació està la coalició presidencial, amb prop del 21%, seguida del partit de dreta Els Republicans, amb el 6,6%.

La ultradreta duplica el resultat

En comparació amb la primera volta de les últimes eleccions generals de 2022, l'augment és encara més espectacular: el moviment d'extrema dreta ha duplicat el seu resultat, i podria gairebé triplicar el nombre de vots obtinguts. I encara que s'ha classificat per a la segona volta en 206 circumscripcions -en la primera volta va sortir vencedor en 110 d'elles-, el partit lepenista té garantida la mateixa partida de vots o més el diumenge vinent.

L'extrema dreta també ha batut el rècord de vots obtinguts en la primera volta de totes les eleccions, que fins ara ostentava Marine Le Pen en les presidencials de 2022, amb 8.133.828 paperetes comptabilitzades al seu nom. Diumenge a la nit, es van dipositar a les urnes gairebé 11.500.000 vots amb el nom del partit d'extrema dreta, gairebé igualant el nombre en les eleccions presidencials de fa dos anys... en la segona volta.

Els triats de la primera volta

Pel que fa a les eleccions anteriors, els lepenistes han obtingut en primera volta el millor resultat d'una coalició en unes eleccions legislatives dels últims 12 anys. També és la primera vegada que s'espera que Agrupació Nacional obtingui diputats en la primera volta. El 2022, en tots els colors polítics, només cinc candidats van aconseguir aquesta fita, i amb prou feines quatre el 2017.

Tots aquests rècords il·lustren una clara ruptura en la història del partit d'extrema dreta, fins ara lastrat per un sòlid sostre de vidre, trencat per les eleccions europees de fa tres setmanes i que ara sembla haver-se fet miques. En definitiva, la gesta d'aquest diumenge sembla, doncs, la culminació de l'estratègia de desdemonització, banalització i fins i tot normalització d'Agrupació Nacional, a la qual semblen obrir-se per primera vegada les portes del poder.