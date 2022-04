Un dels vaixells insígnia de la marina russa s'enfonsa al mar Negre

LondresEl ministeri de Defensa rus ha reconegut aquest dijous a la nit que el vaixell de guerra Moskva, un dels més importants de l'armada del Kremlin, s'ha enfonsat. A primera hora l'exèrcit ucraïnès havia afirmat que el creuer llançamíssils insígnia de la flota russa del mar Negre, i un dels set d'aquestes característiques de bandera russa, havia començat a enfonsar-se, però Moscou ho havia negat. Finalment, el govern rus ha informat que el vaixell ha acabat enfonsant-se quan l'estaven remolcant de tornada a port –probablement, a Sebastòpol– enmig d'un temps tempestuós, després d'una explosió i d'un incendi, segons informa l'agència de notícies Tass.

Ucraïna assegura que el vaixell ha quedat afectat per un atac amb míssils, però a hores d'ara resulta impossible saber si l’incident ha sigut resultat d’un atac ucraïnès o bé ha patit algun tipus d'accident i el posterior incendi que hi ha hagut a bord és el que ha fet esclatar part de la munició. En tot cas, es confirma que el Moskva ha quedat inutilitzat. Es tracta del segon gran vaixell naval que Rússia perd durant la guerra a Ucraïna. A finals de març les autoritats ucraïneses van assegurar que un atac amb míssils havia destruït un altre navili de desembarcament rus al port de Berdiansk, ciutat a les costes del mar d'Azov ocupada per les forces russes.

Orgull nacional

Sigui quina sigui la raó de l'incendi, els analistes de la intel·ligència nord-americana i britànica asseguren que la pèrdua del vaixell és prou significativa per als interessos del Kremlin, perquè colpeja el cor de l'armada russa així com l'orgull nacional, una baixa en la flota comparable amb la pèrdua d'un cuirassat durant la Segona Guerra Mundial o un portaavions avui en dia. Fa pràcticament quaranta anys que no es registrava un enfonsament tan rellevant d'un vaixell de característiques semblants. El 2 de maig de 1982, l'argentí General Belgrano va ser atacat pel submarí britànic de propulsió nuclear Conqueror durant la guerra de les Malvines. Es va enfonsar amb un resultat de 323 vides perdudes, gairebé la mitat de totes les baixes que va patir l'aleshores dictadura de Buenos Aires.

Diferents agències d’informació i institucions especialitzades en armament han destacat que el vaixell de guerra rus Moskva, de 186 metres d’eslora –una mica més de la meitat de l'eslora del vaixell de guerra més gran del món, el portaavions Nimitz, de la marina dels EUA–, compta amb una tripulació de gairebé 500 mariners, que han sigut evacuats. És l'orgull de la flota naval russa al mar Negre i va ser construït originalment per a l'armada soviètica. Als anys 80 va rebre el nom de Slava i va ser rebatejat com a Moskva el 1995 després d'una renovació a fons. Va tornar a entrar en servei el 1998, segons la web especialitzada militar Naval-Technology.com.

El vaixell, a més, té una especial significació històrica que, en aquests moments, gairebé resulta paradoxal. El moment més rellevant de l'era soviètica va ser la seva participació en la Cimera de Seasick, el 1989, quan Mikhaïl Gorbatxov va conèixer George H.W. Bush, poc després de la caiguda del Mur de Berlín. Els dos homes havien de reunir-se a bord del llavors Slava, amarrat a Malta, per al sopar amb el qual marcarien el final de la Guerra Freda. La mar agitada va retardar la trobada i va obligar Gorbatxov i el president Bush a reunir-se a bord d'un creuer més estable, el Maxim Gorki.

El Moskva estava armat fins a les dents i té una gran gamma de míssils antinau i antiaeris, així com torpedes i canons navals i sistemes de defensa de míssils ofensius. Les seves cobertes allotjaven 16 sistemes de llançament per a míssils de creuer supersònics P-1000 Vulkan, resultat de la remodelació a què va ser sotmès. També tenia míssils terra-aire de llarg abast, míssils terra-aire de curt abast i canons de doble objectiu, que poden atacar l'enemic ja estigui a l'aigua o a l'aire. Incorporava, a més, sis sistemes d'armes properes, que estan dissenyades per destruir míssils que es dirigeixin a la nau. Tenint en compte aquest rang d'artilleria, es diria que es pot optar per atacar el Moskva des de l’aigua. Però té dos morters antisubmarins i deu tubs de torpede. No s’explica, doncs, com pot haver rebut l’impacte de míssils ucraïnesos. Sigui quina sigui la raó de l'incident –també podria ser degut a un manteniment molt pobre–, tant Londres com Washington han assegurat que l'episodi mostra una "incapacitat" sorprenent del comandament rus.

Significat simbòlic també per a Ucraïna

El vaixell també té un significat simbòlic per a Ucraïna, ja que va ser un dels vaixells implicats en el famós intercanvi a l'illa de les Serps al febrer, segons ha assegurat Oleksí Arestóvitx, assessor del president ucraïnès, Volodímir Zelenski. Un suposat enregistrament d'àudio de finals de febrer, quan els russos s'acostaven a la guarnició d'Ucraïna de l'illa de les Serps, al mar Negre, va permetre sentir un oficial rus dient als ucraïnesos de l'enclavament: "Aquest és un vaixell de guerra militar. Aquest és un vaixell de guerra militar rus [...]. Us suggereixo que deixeu les armes i us rendiu per evitar vessament de sang i víctimes innecessàries. En cas contrari, sereu bombardejats". Un soldat ucraïnès els va engegar sense contemplacions.

L’episodi, però, no s'ha aclarit amb tots els ets i uts. Però, en tot cas, ha permès que els ucraïnesos facin un nou acte de propaganda. Dimecres, un dia abans de l'enfonsament del Moskva el president Zelenski va presentar una emissió de segells recordant-lo, amb una representació del navili rus que ja jau al fons del mar Negre.