Una dona de 90 anys, la primera en rebre la vacuna de Pfizer contra el covid

Una dona de 90 anys ha sigut la primera ciutadana resident al Regne Unit que ha rebut la vacuna de Pfizer-BioNTech contra el covid-19 fora dels assajos clínics. Així ha començat aquest dimarts, a les 06.31, hora local, a l'hospital Universitari de Coventri, al centre d'Anglaterra, la campanya de vacunació generalitzada del NHS (el servei de salut pública britànic) que pretén posar fi a la pandèmia de coronavirus.

Margaret Keenan, coneguda com a "Maggie", originària d'Irlanda del Nord, ha donat el tret de sortida al que els mitjans de comunicació del país, i el mateix govern, ja han batejat com a V-Day (dia de la vacunació), una al·lusió explícita al VE-Day, dia de la victòria a Europa, que va posar fi a la II Guerra Mundial. L'inici del procés ha tingut lloc després que la setmana passada se n'autoritzés l'administració per a un ús d'emergència.

A punt de fer els 91 la setmana vinent, Keenan ha considerat la vacuna com "un regal avançat". "Em sento tan privilegiada de ser la primera persona vacunada contra la covid-19. És el millor regal d'aniversari avançat, i significa que finalment podré passar temps amb la meva família i els meus amics per a Any Nou després d'haver estat pràcticament sola la major part de l'any", ha dit. Keenan rebrà la segona dosi en tres setmanes. Ha aprofitat l'avinentesa i la gran expectació mediàtica generada al seu voltant per aconsellar a tothom que es vacuni.

Per la seva banda, el director de l'NHS, Simon Stevens, ha agraït la feina a totes les persones que han participat en la posada en marxa de la campanya. "Menys d'un any després que es diagnostiqués el primer cas d'aquesta nova malaltia, el NHS està ja facilitant la primera vacuna contra la covid-19 clínicament aprovada", ha posat de manifest. Stevens, però, ha oblidat que Rússia va començar la seva campanya de vacunació dissbte passat, i que la Xina, tot i que amb autorització d'emergència, ja ha vacunat més d'un milió de persones des del passat més d'agost.

Una cinquantena d'hospitals d'Anglaterra, i una vintena més a Escòcia, Gal·les i Irlanda del Nord comencen aquest dimarts les vacunacions dels majors de 80 anys i del personal sanitari i de assistents de les residències de gent gran. El Regne Unit té compromeses 40 milions de dosis de la vacuna de Pfizer, que permetran vacunar 20 milions de persones. Abans de finals de desembre, i si no es produeixen més problemes dels que ja hi ha hagut en la cadena de subministrament, el Regne Unit podria haver vacunat a uns dos milions de persones.

Esforç global

Però tot i l'optimisme que pot generar la notícia que sorgeix del Regne Unit, la pandèmia és lluny d'haver-se controlat. Així ho ha volgut recordar el primer ministre, Boris Johnson, des del centre de vacunació de l'Hospital Guy's de Londres, on una altra dona, de 81 anys, Lyn Wheeler, ha sigut la primera que ha rebut la primera dosi de la immunització. "Té 81 anys i és molt emocionant sentir-la dir que ho fa pel Regne Unit, cosa que és exactament correcta: es protegeix a si mateixa però també ajuda a protegir a tot el país", ha dit el premier.

L'inici de la campanya de vacunació és vist pel govern de Johnson com una gran oportunitat propagandística per destacar els avantatges del Brexit. En part pel fet que la Unió Europea encara no ha autoritzat la vacuna de Pfifer, tot i que s'espera q ue ho faci abans o el 29 de desembre, en la reunió d'avaluació que mantindrà l'Agència Europea del Medicament.

Malgrat tot, Patrick Vallance, el cap científic que assessora el govern del Regne Unit, ha admès aquest matí que no es tracta de fer "nacionalisme" amb la vacuna. Des del mateix hospital en què Johnson ha pogut parlar amb Lyn Wheeler, Vallance ha dit: "És important reconèixer que l'esforç [per aconseguir una vacuna] ha estat global: hi ha països i científics a tot arreu que intenten fabricar vacunes i sembla que hi haurà molts èxits, cosa que és una bona notícia al respecte. No es tracta de nacionalisme. El Regne Unit ho ha fet bé per accedir a les vacunes i és fantàstic que estem en condicions de vacunar algú avui".

En aquest sentit, cal recordar que la vacuna és una esforç conjunt de la farmacèutica nord-americana Pfizer i la biotecnològica alemanya BioNTech, que la vacuna es produeix a Bèlgica, a 40 quilòmetres de Brussel·les, i que els congeladors d'ultrafred (70 graus sota zero) que necessita per a la seva conservació i transport es fabriquen prop de la ciutat italiana de Nàpols.

L'equip nomenat a la primavera pel primer ministre britànic per liderar la lluita contra el covid-19 va precontractar set vacunes diferents, la primera de les quals en poder-se aplicar ha sigut la de Pfizer.