Europa autoritza la vacuna de Pfizer en adolescents

Disponible en: cat

cast

eng

Brussel·lesEls adolescents d'entre 12 i 15 anys també poden rebre la vacuna de Pfizer/BioNTech a Europa. Així ho ha decidit aquest divendres l'Agència Europea de Medicaments (EMA). Els seus experts han examinat els assajos clínics sobre l'eficàcia de la vacuna de Pfizer/BioNTech des del maig per poder emetre aquest veredicte de manera accelerada. La farmacèutica ja argumentava que s'havien fet proves amb més de 2.260 adolescents que demostraven una efectivitat del 100% i "bona tolerància". La Comissió Europea ha de fer ara l'últim pas per aprovar-ho, però cada estat membre de la UE té la potestat de decidir com i quan vol començar a aplicar-la a aquest grup d'edat.

L'EMA recomana que als adolescents la vacuna de Pfizer s'apliqui com s'està aplicant als de més de 16 anys, és a dir, amb dues dosis en un interval de tres setmanes. Fins a aquest divendres, la vacuna de Pfizer només estava autoritzada per a més grans de 16 anys, com la resta de les vacunes amb llum verda a la Unió Europea. Tot i això, a principis de maig el Canadà ja va ser el primer país que va autoritzar l'aplicació d'aquest fàrmac en adolescents de més de 12 anys. Tot seguit van ser els Estats Units els que pocs dies després també van autoritzar l'ús de la vacuna d'aquesta farmacèutica a menors d'entre 12 i 15 anys.

L'EMA compta amb un comitè d'experts pediàtrics per prendre aquesta mena de decisions i per continuar analitzant les dades corresponents a aquest grup d'edat. Segons ha explicat aquest divendres en roda de premsa Marco Cavalieri, responsable de vacunes de l'agència europea, Pfizer es mostra igual o més efectiva en aquest grup d'edat, i es comporta de manera "molt similar" a com ho fa amb els adults joves (de 16 a 25) que ja estaven sent immunitzats amb aquest fàrmac. Això significa que l'eficàcia és similar en els dos grups d'edat (al voltant del 75%) i també que els efectes secundaris que pot provocar són similars: en la majoria de casos dolor moderat al lloc de la punxada, mal de cap o dolor muscular i febre.

Entre els més de 2.000 adolescents que han participat en l'estudi no s'han detectat efectes secundaris rars, però el comitè d'experts de l'EMA està estudiant casos rars de miocarditis i pericarditis (inflamacions dels músculs del cor) que hi ha hagut després de la vacunació amb Pfizer principalment a persones de menys de 30 anys. "Actualment no hi ha cap indicació que aquests casos estiguin provocats per la vacuna i l'EMA ho esta analitzant", diu el regulador.

De moment, només aquesta farmacèutica ha sol·licitat l'autorització a Europa per poder immunitzar menors d'entre 12 i 15 anys, tot i que Moderna va presentar fa uns dies resultats favorables. "Estem a l'espera que es presenti una sol·licitud i poder analitzar les dades", expliquen fonts de l'EMA.

Assolir la immunitat de grup

Segons apunten experts i organismes, començar a rebaixar l'edat de vacunació permesa és clau per assolir la immunitat de grup. Els menors de 19 anys suposen al voltant del 20% de la població europea; per tant, és necessari que aquest grup d'edat també estigui immunitzat per aconseguir la immunitat de grup. A Europa, Alemanya ha sigut un dels primers governs a mostrar-se partidari de començar a vacunar amb Pfizer els adolescents i, de fet, el govern federal alemany estava a l'espera d'aquest dictamen de l'EMA per començar a oferir cites a aquest grup d'edat a partir del 7 de juny.

Altres veus, però, creuen que la vacunació d'adolescents no hauria de ser "una prioritat", ja que es tracta d'un grup d'edat que, tot i infectar-se en una mateixa proporció que els adults, té menys risc de desenvolupar una malaltia greu. "Hem anat avançant en la vacunació d'edats més avançades a més joves i ara la principal circulació del virus es produeix en adolescents, però aquests tenen una menor afectació i una capacitat de transmissió molt menor que en cap cas els converteix en una població diana", assenyala el cap d'immunodeficiències en pediatria de la Vall d'Hebron, Pere Soler, que remarca que "falta evidència científica" que confirmi que vacunar els més joves permeti arribar a la immunitat de grup: "No tenim prou informació per parlar d'això".

Per a Soler l'estratègia passa per analitzar els efectes de la vacunació en altres països amb un ritme més avançat, per valorar si la immunització dels grups d'edat més joves és "imprescindible" per controlar la pandèmia. "La medicina que hem fet amb el covid dels adults ha sigut d'emergència perquè la gent es moria, però això no està passant a pediatria. Hem de tornar a una medicina basada en l'evidència, més ben feta, i un cop tinguem tota la població de risc protegida, avaluar si això és necessari", afegeix el pediatra, que considera que l'estudi de l'EMA hauria d'haver inclòs un grup més gran de pacients per comprovar l'efectivitat de les vacunes en la població d'entre 12 i 16.

A la pregunta sobre si és pertinent començar a vacunar adolescents als països avançats mentre hi ha molts altres països que encara no han pogut vacunar un percentatge significatiu de la seva població de risc, els experts de l'EMA han recordat que la seva feina és emetre veredictes científics i analitzar les dades. Soler, per la seva banda, considera que avançar en la vacunació de la població de risc de països amb menys recursos respon a una visió global de la pandèmia. "El virus es mou i, fins i tot per al nostre benefici, s'ha demostrat que protegir la població d'arreu del món acaba repercutint també en nosaltres", afirma el pediatre.

Segons les dades oficials que recull el Centre Europeu de Control i Prevenció de Malalties (ECDC), en data del 28 de maig s'ha vacunat amb una dosi més del 48% de la població europea de més de 18 anys i un 19,5% han rebut les dues dosis o la pauta completa en cas d'haver rebut la monodosi de Janssen. El país més avançat d'Europa és Hongria, que va començar a vacunar amb la russa Sputnik i ha administrat la primera dosi a un 61,5% de la seva població. El segueixen Finlàndia, que ja supera el 50% de la població adulta amb la primera punxada, i després Bèlgica i Alemanya, que superen el 48%.