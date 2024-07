Jordan Bardella, el jove soci de Le Pen que podria ser primer ministre francès

Andorra la VellaJordan Bardella, nascut el 1995 a Drancy, s'ha consolidat com una de les figures més prominents de l'extrema dreta francesa. Amb un ascens meteòric dins de la política, Bardella és ara el candidat de l'Agrupació Nacional (RN) per a les eleccions legislatives avançades convocades pel president Emmanuel Macron.

Els inicis de Bardella

Després d'obtenir el diploma de batxillerat en economia i social a l'institut privat Saint-Jean-Baptiste-de-La-Salle, Bardella va intentar ingressar a l'Institut d'Estudis Polítics de París, sense èxit. Va començar estudis de geografia a la Universitat de París IV - París Sorbonne, però els va abandonar per dedicar-se completament a la política.

Bardella es va unir al Front Nacional (FN) el 2012, partit que es va renombrar Agrupació Nacional (RN) el 2018. La seva carrera política va agafar velocitat després de la derrota de Marine Le Pen a les eleccions presidencials del 2017, quan va ser designat portaveu del partit. El 2018, va ser nomenat president de Generació Nacional (GN), l'ala juvenil del partit, i el 2019, vicepresident de RN.

Carrera política

Amb només 23 anys, Bardella va ser el cap de llista de RN a les eleccions al Parlament Europeu de 2019, on va ser elegit Diputat. El 2022, va ser escollit president de RN, consolidant-se com la mà dreta de Marine Le Pen. A les eleccions europees de 2024, Bardella i RN van obtenir el 33% dels vots a la primera volta, provocant que Macron dissolgués l'Assemblea Nacional i convoqués eleccions anticipades.

Conegut com el "polític TikTok", Bardella ha utilitzat les xarxes socials per augmentar la seva popularitat, aconseguint més d'un milió i mig de seguidors a TikTok i prop de 650.000 a Instagram. No obstant això, ha estat criticat per centrar-se en la seva imatge pública i ser poc participatiu al Parlament Europeu.

Ideològicament, Bardella ha adoptat postures antiimmigració i islamòfobes, i ha estat crític amb la Unió Europea i les normes climàtiques. En les eleccions legislatives avançades, Marine Le Pen ha anunciat que en cas de victòria, ella assumiria la presidència de França mentre Bardella seria el primer ministre, formant una "parella executiva" per governar el país.

El programa de RN

El programa electoral de RN sota la candidatura de Bardella inclou mesures per assegurar la defensa i la sobirania, restablir la seguretat i la justícia, endurir les polítiques d'immigració, lluitar contra el frau fiscal, enfortir el sistema de salut, realinear els interessos econòmics nacionals, donar suport a les famílies franceses i implementar legislació contra les ideologies extremistes. En definitiva, amb només 28 anys, Jordan Bardella s'ha convertit en una figura clau de l'extrema dreta francesa, i el seu lideratge podria tenir un impacte significatiu en el futur polític de França.